La finale féminine de Open d’Australie regardez l’horloge impatient de savoir, après 14 jours de compétition, qui sera le vainqueur. Dans moins de 24 heures, Sofia Kenin ou Garbiñe Muguruza enregistreront leur nom dans le tournoi lors d’une finale où Garbiñe débute avec un plus grand point de favoritisme. Les Américains et les Espagnols constituent un finale non publié qui peut être suivi à partir de 19h30 heure locale, 9h30 en Espagne, via Eurosport et Eurosport Player.

