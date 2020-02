HOU LA LA! Roger Federer et Rafael Nadal créent un record du monde en Afrique du Sud

Les deux grands seigneurs du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal sont tout simplement connus pour avoir battu et battu des records sur le circuit ATP. Que ce soit leurs compétences, leurs séquences victorieuses, leur longévité ou leurs réalisations, ils sont exceptionnels par rapport au reste des hommes sur le circuit ATP.

Collectivement, Federer et Nadal ont créé un autre record dans le monde du tennis au Cap. Un public record de 51 954 personnes s’est présenté pour leur match d’exhibition. La foule en Afrique du Sud a remarqué un nouveau record du monde pour un match de tennis. C’est probablement un record Guinness en termes de spectateurs de tennis.

De plus, le match d’exhibition entre Federer et Nadal a permis de recueillir 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer. Il s’agit du montant le plus élevé jamais récolté dans la série «Match for Africa» depuis son lancement en 2010.

Le record de «Roger Federer et Rafael Nadal»

GS? Fréquentation de la foule pic.twitter.com/QUVS2zxU4M

– Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) 7 février 2020

Vendredi, les statistiques d’audience et de revenus étaient tout simplement irréelles. Lors de la mise en vente initiale des billets pour le spectacle «Roger Federer et Rafael Nadal» au Cap, les billets se sont vendus en moins de 10 minutes. Plus tard, les organisateurs ont été contraints d’ajouter des sièges pour le match car ils ont reçu une énorme quantité de plaintes et les Sud-Africains ont été déçus.

En novembre 2019, Federer a joué un match d’exhibition au Mexique. Un public record de 42 517 spectateurs était présent pour son match. Et quelques semaines plus tard, Federer bat son propre record.

Je n’oublierai jamais cette soirée magique à Mexico avec @AlexZverev

42’517 personnes sont venues,

Nous avons battu ce record ensemble!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P

– Roger Federer (@rogerfederer) 24 novembre 2019

Vendredi, les habitants du Cap se sont tout simplement réjouis de leur jeu sur le terrain orange, et Federer a battu Nadal 6-4, 3-6, 6-3. Les «Big Two» du tennis ont connu quelque chose de différent dans les carrières de tennis florissantes.

Victoire pour @rogerfederer au Cap! 🇿🇦

Il bat Nadal 6-4 3-6 6-3 pour remporter le #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Compétences de Rafa!

Comment fait-il?! 😯

Superbe compétence de @RafaelNadal! 👌 # MatchInAfrica pic.twitter.com/zT4DXqYQvU

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Le magnat des affaires américain Bill Gates et le comédien Trevor Noah ont également participé à la série «Match for Africa». Ils ont joué au tennis en double avec le duo florissant du sport.

Gates-Federer vs Naoh-Nadal

Victoire pour @rogerfederer et @BillGates! 👏

Beaucoup de plaisir au Cap 😅 # MatchInAfrica pic.twitter.com/lIXjYHhDUh

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Serait-ce le plus grand rassemblement de tous les temps? Match # MatchInAfrica pic.twitter.com/0LEPBLlWm2

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Le capitaine de Springbok, Siya Kolisi, est allé sur le terrain et a présenté à Federer un maillot Bok. Le nom de Federer était gravé au dos du maillot et il portait le numéro huit.

Siya Kolisi présente à Roger Federer son propre maillot @Springboks! 🇿🇦 # MatchInAfrica pic.twitter.com/rp4teA2GBQ

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Lire aussi – «Rafael Nadal a pleuré quand j’ai gagné» – Roger Federer révèle un moment émouvant

La mère de Roger Federer, numéro trois mondial, Lynette Federer a apprécié chaque instant de tennis dans son pays de naissance.

La mère de Roger

Quand le rythme baisse… 💃🏻 # MatchInAfrica pic.twitter.com/vVzH17165V

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Lynette Federer se joint à l’action au Cap 😊 pic.twitter.com/3mn0ZmsuxE

– Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Le finaliste du Grand Chelem, Tomas Berdych, était également présent pour l’affrontement record de la Fedal en Afrique du Sud.

Tomas était là pic.twitter.com/aTiWPoBJrT

– José Morgado (@josemorgado) 7 février 2020