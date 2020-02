Quatorze matches joués, treize victoires remportées. Ce fut le début de la saison pour Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh, champions à Brisbane, finalistes de l’Open d’Australie et encore champions en Dubaï. Le meilleur couple du circuit a gagné ce samedi à Krejcikova / Zheng (7-5, 3-6, 10-5) pour réaffirmer leur leadership en tête du classement et confirmer qu’à 34 ans il est encore temps d’offrir votre meilleur tennis Il n’y a aucun moyen de les arrêter.

