L’entraîneur Craig Boynton pense que son élève Hubert Hurkacz a un gros avantage, car il pense que la star montante polonaise doit maintenant s’améliorer un peu dans certains domaines de son jeu. Hurkacz, 23 ans, est considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération car il s’est déjà révélé capable de rivaliser extrêmement bien contre les meilleurs joueurs du jeu.

Hurkacz, classé n ° 29 au monde, a remporté son premier titre ATP l’an dernier après avoir battu le Français Benoit Paire en finale de l’Open de Winston-Salem. Le Polonais a pris un bon départ cette année alors qu’il a atteint la demi-finale d’Auckland en janvier avant d’atteindre le meilleur classement de sa carrière.

28 dans le monde en février. “Tout est juste devant Hubi, tout est sur la table”, a déclaré l’entraîneur Boynton au circuit ATP. “Il est vraiment bien placé. Il doit juste en apprendre un peu plus, il doit juste grandir un peu plus, acquérir un peu plus d’expérience, s’améliorer un peu dans certains domaines ».