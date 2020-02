Hubert Hurkacz: “Mon objectif est de m’améliorer de jour en jour”

Caractère. Cela a été, est et sera l’une des caractéristiques du tennis polonais; valeurs parfaitement incarnées dans la figure de Hubert Hurkacz, un joueur avec des limites dans son jeu et qui est loin d’être le meilleur, mais qui grandit en début de saison. Dans une interview avec Sport Klub, le joueur polonais a avoué quels sont ses objectifs pour cette 2020 et ce que l’on ressent quand on le mesure dans un match du Grand Chelem contre Novak Djokovic.

Bon début d’année: “Je suis assez satisfait du niveau que j’offre en ce début d’année. En ATP Cup j’ai réussi à battre des joueurs comme Dominic Thiem, Diego Schwartzman ou Borna Coric et j’ai réussi à atteindre les demi-finales à Auckland. Je suis très content de mon la performance et tout cela est dû au grand travail que j’ai fait avec Craig en pré-saison, où nous avons réussi à polir certains de mes points faibles dans mon tennis. J’espère que nous pourrons continuer avec cette bonne dynamique. “

Objectifs pour 2020: “L’objectif principal est de continuer à progresser en tant que joueur de tennis. Si je réussis à le faire, je serai plus proche que jamais de pouvoir gagner des titres importants. L’expérience est très importante pour pouvoir concourir au plus haut niveau, et c’est pourquoi j’apprends de chaque match J’ai pu jouer ou m’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde et de chacun d’eux j’ai appris quelque chose, c’est très important, je ne suis pas une personne qui devient obsédée par le classement ou le nombre de victoires. bons et mauvais moments. “

Ce qu’il a appris de Djokovic lors de ses matchs à Roland-Garros et à Wimbledon: “De Nole, j’ai appris que nous ne devrions pas donner un point pour perdu. Djokovic est l’un des meilleurs joueurs de tennis non seulement dans le monde, mais dans l’histoire et a une force mentale que très peu ont. Avant ce type de joueurs de tennis, vous devez jouer au maximum niveau et qu’il n’a pas raison. Lorsque vous jouez contre eux et perdez une seconde la concentration, ils en profitent et prennent de l’avance sur vous. Ce fut un grand plaisir de jouer contre lui et j’espère qu’à l’occasion je pourrai rejouer contre lui et le planter plus cher “.

Ressentir avant de jouer un match de gros calibre: “La première fois que vous jouez à un jeu de ces caractéristiques, vous êtes un peu plus nerveux que d’habitude, mais au fil des minutes, vous vous sentez mieux et vous pensez que c’est comme un jeu normal. Il est vrai que la préparation est différente, car devant vous, vous avez un grand joueur de tennis et vous savez ce que vous avez et ce que vous n’avez pas à faire. Je ne change pas mon tennis en fonction de qui est de l’autre côté du terrain. Je développe toujours mon jeu et je n’ai aucun type de rituel qui me donne de la chance “, a-t-il conclu. Le joueur polonais.

