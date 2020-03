Hubert Hurkacz, une progression sûre radiographiée par son coach

Depuis deux ans, Hubert hurkacz Ce fut l’une des sensations du circuit ATP. Avec un titre déjà à son actif, malgré ses 23 ans, Hubert n’a jamais fait partie des talons aiguilles NextGen; en fait, il y a deux ans, il était encore parmi les 200 premiers. Il y a précisément 200 positions que le Polonais “a mangé” en deux ans pour occuper désormais une place de privilège dans le top 30, un écart qui restera encore plusieurs mois en raison de la suspension du circuit.

Cette suspension pourrait toutefois être préjudiciable en raison de la progression solide Hubi expérimente depuis un certain temps. Sa carrière n’a pas été caractérisée par un résultat stellaire pour se faire connaître du monde, mais par petites étapes consolidées qui, ensemble, finissent par grimper à très bon rythme des positions dans le classement. Bien sûr, il y a tout juste un an, Hubert avait son premier tournoi majeur dans un cadre élite: les quarts de finale en Puits indiens, défiant Federer et battant auparavant trois top 30 avec une relative suffisance (Pouille, Nishikori et Shapovalov). Ici apparaît son entraîneur depuis lors, l’Américain Craig Boynton. Boynton a parlé à l’ATP des Polonais; À l’époque, il voyait parfaitement quel était le domaine où il y avait plus de place pour l’amélioration: “Je pense que son style en soustrayant pourrait s’améliorer si nous changions quelques petites choses. Je le laisse glisser discrètement tout au long de l’année, pour se familiariser avec l’idée. “

Bien sûr, si quelque chose peut mettre en évidence Craig de sa paroisse, c’est qu’il n’y a jamais eu de problème de manque d’effort ou de réceptivité à l’égard de ses propositions. Le prochain tournant se produirait lors de la Shanghai Masters 1000, contre Stefanos Tsitsipas, dans un duel dans lequel Hurkacz est tombé en deux tie-breaks après avoir joué un grand match. Un grand match éclipsé par une performance améliorable au reste. “Il a tout bien fait, sauf soustraire. S’il avait soustrait un peu mieux, il aurait pris le jeu. Après ce match, il m’a dit:” Je comprends tout ce que tu me dis, tout ce que tu m’as dit tout au long de l’année. ” C’est la première chose que nous allons changer pendant la pré-saison, la plus haute priorité. “Maintenant nous avons pu travailler un peu sur le reste et je pense qu’il y a un petit changement pour le mieux.”

Voici la clé suivante sur le sentier Hurkacz: le cinq semaines de pré-saison que le Polonais a passées en Floride, à l’Académie de votre coach. Là, côte à côte, les deux ont commencé à jeter les bases de ce qui pourrait être un 2020 où passer à l’étape suivante: “Hubi et moi avons commencé à nous connaître l’année dernière, au milieu de tous les tournois. J’ai vu des choses que je voulais commenter lorsque le L’atmosphère était plus détendue, quand nous pouvions vraiment avoir ce bloc de pré-saison ensemble, travailler pendant une semaine et discuter de certains concepts, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire au milieu d’un tournoi, car la dernière chose que vous voulez faire est de confondre votre joueur. Ce séjour à Saddlebrook a été inestimable. “

Ces déclarations deviennent particulièrement pertinentes si nous tenons compte de la situation actuelle du circuit. Face à ce hiatus prolongé, lorsque les choses commencent à se normaliser, de nombreux joueurs pourraient faire de même que Hubert et son entraîneur: travailler dur sur certains aspects de leur jeu, consolider la relation entraîneur-joueur. C’est sans aucun doute l’une des clés d’un chemin qui veut amener Hurkacz à des hauteurs beaucoup plus élevées. Si le coronavirus le permet, Hubi veut continuer à donner ces étapes courtes mais sûres, devenir plus fort au reste et garder un jeu extrêmement équilibré et puissant compte tenu de leur taille. Le géant polonais, bien accompagné, parlera sûrement.

