Hugo Dellien avant de se mesurer à Nadal: “Il semble que j’ai gagné un Grand Chelem et je vais simplement jouer contre Rafa”

Le joueur de tennis bolivien Hugo Dellien Il a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a parlé de l’impact que son jumelage avec Rafael Nadal a eu sur l’Open d’Australie pour son pays: “C’est incroyable à quel point on parle de ce jeu. Il semble que j’ai gagné un Grand Chelem et je vais juste jouer un match de premier tour contre Rafael Nadal. Je ne sais pas si un Bolivien aura joué contre un numéro un mondial et un Grand Chelem, mais ce que je sais, c’est qu’en Bolivie, cela se vit match comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde “, a déclaré Dellien. Il dit qu’il ne se soucie pas beaucoup du score du match:” Si je perds 6-0, 6-0 et 6-0, je perdrai avec ce score. J’ai rêvé d’être ici. Si vous me demandez il y a trois ans si je veux perdre par un triple 6-0 avec Nadal ici, je le signerais à coup sûr. Je suis très calme et je ferai simplement de mon mieux sur la piste “, a-t-il conclu.

.