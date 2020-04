Huit professionnels commentent la situation actuelle et future du commerce

2. Xavi Segura, gérant du magasin Club Deportivo Valldoreix (Barcelone). Équipe de cordage professionnelle pour la Coupe Davis espagnole, le Trophée Conde de Godó, le Mutua Madrid Open ou Wimbledon.

1. «Non, jamais de ma vie. J’ai la chance que depuis que je suis petit, j’ai toujours eu du travail. En tant que pigiste, je n’ai jamais autorisé plus de deux semaines de vacances.

2. J’imagine que, comme tout le monde, être avec des êtres chers, avec des amis, faire au jour le jour; C’est ce que je porte pire. Au-delà de mon dévouement, je suis passionnée de tennis, de sport, de compétition, et je manque de pouvoir faire le suivi que nous pourrions avoir à la télévision chaque semaine. Je fais partie des chanceux qui peuvent travailler sur quelque chose qu’ils aiment et ce jour-là, ça me manque beaucoup, tous les jours et aller à l’académie pour voir les joueurs, voyager dans différents tournois; des choses qui me font me sentir bien. Au jour le jour dans les tournois, après de nombreuses années, ça me manque; Être à la maison pendant tant de semaines d’affilée, encore plus avec ce manque de fréquentation, devient lourd.

3. Dommage. Un pari très important était en train d’être fait, à la fois institutionnellement et dans le RFET dans toutes les catégories, étant une très bonne opportunité avec un calendrier complet, pour les garçons et les filles; et c’est bien dommage pour le secteur, pour les joueurs et leur classement, qui tronque les rêves, les espoirs et, pourquoi ne pas le dire, pour l’argent qui peut être généré. Dans une certaine mesure, mon pourcentage de chiffre d’affaires annuel provient des tournois auxquels je participe et c’est un problème financier personnel.

4. Il y a ce que nous ne savons pas, ce que seuls les scientifiques, les politiciens, etc. peuvent dire. Je pense que ça va être dropper, le sport est une branche du business, du divertissement, il va falloir avoir un peu de patience. Pouvoir faire du sport en groupe, je pense que ça ira très peu à peu, et avec un public dans les tribunes … certains experts pensent que jusqu’à l’année prochaine ils seront impliqués. Qui sait à quoi ressemblera la tournée mondiale ITF, ATP, WTA? La même chose en Espagne, nous aimons jouer, mais pour voir comment la moitié des aéroports du monde sont et si les joueurs peuvent quitter leur pays. Le tennis sera plus différencié que les compétitions nationales des autres sports. J’adorerais que cette année quelque chose puisse être contesté, mais il y a la question d’un classement équitable. Je souhaite que des circuits nationaux puissent être créés dans chaque pays. Il tenterait de faire la finale de la Coupe Davis et de la Coupe de la Fédération qui, à la fin de l’année, pourrait, grâce à une formule, ne pas briser certaines compétitions; Bien que sans public, sans sponsors, il est difficile de le concevoir.

5. Si vous pouviez reprendre l’activité, ce que nous avons compris comme une vie normale, en septembre, je pense qu’elle sera divisée en deux: ceux qui, en raison de leur nature de travail, ont eu des problèmes économiques à cette époque et ceux qui ont eu moins de problèmes. . Le pigiste qui a joué au tennis, j’imagine qu’il continuera à payer les frais de club, mais que le matériel le dosera et l’allongera un peu plus, à la manière de ce qu’il a vécu en 2008; les gens vont aussi avoir peur, sociaux et financiers. Dans le monde des loisirs, le tennis peut être un peu plus cher que les autres pratiques, même si ceux qui ont une carrière de joueur de tennis vont continuer et nous avec eux, en tant que professionnels. Le problème que je vois plus chez les fans, chez les membres du club.

6. Il y a suffisamment d’initiatives institutionnelles, de la RFET, des clubs, pour lancer des expositions, des championnats … La première chose à regarder, tout le monde, c’est la question de la santé, ce n’est pas comme en 2008 c’était une question de pâtes, c’est un problème de santé et c’est une priorité. S’il n’est pas nécessaire de faire de très longs voyages, j’essaierais de distribuer une série de subventions aux communautés autonomes dans lesquelles des tournois peuvent avoir lieu et il y a plus de participants, je chercherais à dynamiser les segments de tennis où l’argent est le plus nécessaire; parmi ceux qui sont au sommet, ce n’est pas tant un problème économique, c’est plus de compétitionner, pas de perdre le niveau, alors ce pourrait être des tournois caritatifs pour collaborer pour soulager cette maladie. Les gens au-delà de 100 dans le monde deviennent plus compliqués. Heureusement, en Espagne, nous avons de très bons joueurs pour pouvoir faire différents événements qui peuvent aider d’autres segments, parmi eux, par exemple, les cordeurs ».