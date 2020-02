Novak Djokovic icône pour les enfants à Dubaï. Le Serbe, qui disputera le deuxième tour des Championnats de tennis hors taxes de Dubay contre Philipp Kohlschreiber, a expliqué aux enfants ses bases et son amour du tennis. Nole a également joué au tennis et a fait d’autres activités sur le terrain avec des enfants handicapés présents, montrant une fois de plus le visage humain derrière le grand champion.