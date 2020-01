Il a été question de déplacer les matchs de qualification de l’Open d’Australie à l’intérieur

La star britannique montante Jay Clarke a confirmé qu’il avait été question de jouer les matchs de qualification de l’Open d’Australie à l’intérieur du National Tennis Center, car la mauvaise qualité de l’air causée par les feux de brousse continue d’être un gros problème à Melbourne.

Tennis Australia et ses officiels ont fait face à de nombreuses critiques de la part des joueurs après la journée d’ouverture de l’épreuve de qualification car plusieurs joueurs ont nécessité une intervention médicale sur le terrain après avoir eu du mal à respirer. Clarke, classé au n °

154 au monde, a visité le Centre national de tennis mardi matin, avant d’être battu au premier tour de qualification par le Slovène Blaz Kavcic 7-6 (2) 3-6 6-2. Selon le Britannique de 21 ans, déplacer les matchs de qualification – ou même les matchs du tableau principal au National Tennis Center – n’est pas la solution au problème de la fumée.

“On en parlait [qualifying] se déplaçant à l’intérieur, mais nous sommes allés au NTC [at 11am] et c’était pire. Ils ont des évents permanents ouverts quand [the smoke] il n’a pas pu sortir, donc aucun joueur ne s’entraînait à l’intérieur “, a déclaré Clarke, selon Simon Briggs de The Telegraph UK.