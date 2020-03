“Il a la meilleure chance” – Marin Cilic prédit le vainqueur de la course du Grand Chelem

Il est inconcevable de prédire qui parmi les «trois grands» – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic finiront avec le plus de titres du Grand Chelem lorsque tous ces grands se retireront. Cependant, Marin Cilic a prédit le vainqueur éventuel de la course du Grand Chelem en réfléchissant aux «Big Three».

Federer, Nadal et Djokovic ont partagé les 13 derniers titres du Grand Chelem entre eux. Stan Wawrinka a été le dernier joueur à briser la place forte à l’US Open 2016. Le trio légendaire a conquis 56 des 67 dernières tournois majeurs après le premier de Federer en 2003.

“Novak à son apogée est le plus grand joueur de tous les temps”: Marin Cilic

Le champion de l’US Open 2014 considère Novak Djokovic comme le plus grand joueur de tous les temps. Il croit que Federer et Nadal seront derrière le Serbe car il a les meilleures chances de terminer une carrière avec la plupart des titres du Grand Chelem dans son sac.

Novak Djokovic a aidé la Serbie à remporter la première Coupe ATP 2020 avant de remporter son 17e titre majeur à l’Open d’Australie 2020. Le joueur de 32 ans a également remporté son cinquième championnat de tennis de Dubaï le mois dernier après avoir prolongé son début parfait jusqu’en 2020.

Le numéro un mondial est actuellement 18-0 cette année. Il est troisième de la liste des grands gagnants de tous les temps avec 17 titres derrière Nadal (19) et Federer (20). Cependant, le Croate pense qu’il est le meilleur de tous les temps avec «pratiquement aucun trou» dans son jeu.

“Novak Djokovic n’a pas perdu un match cette saison; il est également le favori à Indian Wells. Pour moi, Novak à son apogée est le plus grand joueur de tous les temps, celui qui a un tennis incroyable et presque aucun trou dans son jeu », a déclaré Cilic dans une interview avec Tennis World.

«Je crois que Djokovic a les meilleures chances»: Cilic

Après un début fulgurant de la saison 2020, Djokovic semble déterminé à ajouter plus de titres à son trophée. Il cherche à balayer tout ce qui arrive au titre. Le n ° 1 mondial aura certainement pour objectif de poursuivre son impressionnante course sans défaite.

«Il sera motivé pour maintenir ce niveau et battre Nadal dans la bataille n ° 1 mondiale. Je pense que Djokovic a les meilleures chances de terminer une carrière avec la plupart des Majors, il n’est pas si loin derrière Federer, il est aussi en bonne santé et il y a une super équipe autour de lui », a-t-il ajouté.

“Il pourrait jouer à un niveau élevé pendant quatre, cinq ou six ans et il est le mieux placé pour remporter la plupart des titres majeurs”, a conclu Cilic.

Djokovic semble certainement invincible et est incontestablement capable de remporter plus de titres du Grand Chelem que ses principaux rivaux. Il est également le plus jeune du trio. Par conséquent, il pourrait avoir les meilleures chances d’atteindre le sommet de la liste de victoires en carrière du Grand Chelem, potentiellement après le retrait de Nadal et Federer.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion