il a rencontré Anita, la balle fille frappée par son coup droit

Le cœur d’or de Rafael Nadal: l’Espagnol s’est rencontré Anita, la jeune fille balle qu’il a frappée au visage avec une balle lors du match contre Federico Delbonis à l’Open d’Australie 2020. Déjà sur le terrain Rafa a montré son humanité, embrassant sur la joue la fille fille de 13 ans.

Maintenant Nadal a fait une grande surprise à Anita, la rencontrant vendredi et lui laissant un chapeau signé qui dit: “ À mon amie Anita, tout le meilleur ”. Dans son interview d’après-match après le match avec Delbonis, Nadal a déclaré que c’était l’un des moments les plus effrayants de sa carrière: “J’avais tellement peur pour elle honnêtement que le ballon était si rapide et droit sur la tête.

C’est une super bonne fille “L’Espagnol a partagé un selfie sur Instagram dans lequel ils ont souri après avoir rencontré Anita, et il a dit:” Très heureuse de voir qu’Anita se porte bien. J’ai également eu la chance de la rencontrer, son frère Mark et ses parents.

Merci “. La jeune Anita a dit qu’elle espérait que Nadal pourrait gagner l’Open d’Australie et aussi:” J’étais extrêmement excitée parce que j’avais enfin pu rencontrer mon joueur de tennis préféré comme vraiment de très près. Je ne peux pas y croire.

C’est mon joueur de tennis préféré, donc je ne m’y attendais pas du tout. Il m’a demandé si j’allais bien et nous avons juste expliqué comment il allait. C’était tellement agréable de le rencontrer et de lui parler et il m’a donné ce chapeau qui dit: A mon amie Anita, tout le meilleur “.

Sur le réseau social, les fans s’amusent, écrivant des articles dans lesquels ils aimeraient être frappés au visage par le coup droit de Rafa. Bien sûr, après l’Espagnol devra les embrasser sur la joue! Lors de la quatrième manche de l’Open d’Australie 2020, Rafael Nadal rencontrera le héros local, Nick Kyrgios.