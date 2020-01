il a rendu hommage à Kobe Bryant en portant sa chemise

Nick Kyrgios en larmes avec le maillot de Kobe Bryant avant le match contre Rafael Nadal. L’Australien a rendu hommage à la légende des Los Angeles Lakers portant son maillot numéro 8 lors du quatrième tour de l’Open d’Australie avec Nadal, remporté par l’Espagnol en quatre sets avec un score final de 6-3 3-6 7-6 (6) 7 -6 (4).

Kyrgios pleura avant d’entrer dans la Rod Laver Arena. Le légendaire basketteur est décédé hier dans un accident d’hélicoptère près de Calabasas, dans le comté de Los Angeles (Californie), avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes.

Les enquêtes du shérif sont toujours en cours mais il semble que la cause la plus probable de l’accident soit le brouillard dense qui enveloppe souvent les collines californiennes. La visibilité était si faible dimanche matin que la police de Los Angeles a immobilisé ses hélicoptères au sol.

La légende des Los Angeles Lakers, cependant, qui a quitté l’aéroport John Wayne dans le comté d’Orange, s’est levée et s’est écrasée un peu plus de 40 minutes plus tard dans la région de Calabasas, à l’ouest de Los Angeles, après avoir survolé la ville. En raison de la zone difficile à atteindre, il faudra plus de temps pour identifier les autres victimes: pour l’instant, il est connu qu’il y aurait Christina Mauser, entraîneur adjoint de Kobe dans l’équipe de sa fille, John Altobelli, entraîneur de baseball à Orange Coast College avec elle. fille Alyssa, coéquipière de 13 ans de Gianna Bryant.

Kyrgios n’est qu’un des nombreux joueurs de tennis qui ont rendu hommage à Bryant, bouleversé dans une tragédie qui a secoué le monde du sport dans son ensemble. Des messages émotionnels sont également passés par les médias sociaux de Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Kim Clijisters, David Ferrer, Feliciano Lopez et bien d’autres.