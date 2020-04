«Il devient de plus en plus difficile pour Serena Williams de gagner le Major»

L’expert d’Eurosport, Barbara Schett, fait partie de ceux qui pensent qu’il sera difficile pour Serena Williams de remporter l’insaisissable 24e couronne majeure, surtout après cette saison mouvementée. Serena a raté une chance d’aller jusqu’au bout à Melbourne en janvier et on ne sait pas quand elle aura une autre occasion d’entrer en Major, Wimbledon fermant ses portes en raison d’un coronavirus pour la première fois depuis 1945!

Les organisateurs de l’US Open espèrent toujours organiser l’événement fin août, mais cela ne semble pas probable pour le moment, avec une situation terrible à New York qui ne fait qu’empirer de jour en jour. Schett pense que tous les vétérans auront du mal à retrouver la forme après une si longue pause, y compris Serena qui devrait ressentir beaucoup de pression dans sa quête pour égaler le record de Margaret Court.

En 2012, Patrick Mouratoglou et Serena Williams ont forgé un partenariat incroyable, remportant dix Majors ensemble et poussant l’Américain de plus en plus sur la liste GOAT. À l’Open d’Australie 2017, Serena a remporté la 23e couronne majeure, quittant le tennis pour donner naissance à un enfant, faisant un retour aux Majors de Roland Garros il y a deux ans.

En 2018 et 2019, l’Américaine a été finaliste à Wimbledon et à l’US Open, perdant les quatre matchs pour le titre et gaspillant une chance d’attraper Margaret Court et de transférer son héritage de tennis à un niveau encore plus élevé. “Je pense que le temps passe lentement; cette pause forcée n’est certainement pas géniale pour elle ou pour les joueurs plus âgés.

Si vous ne jouez pas pendant quelques mois, ne participez pas à la compétition, cela n’aide pas. J’étais convaincue l’année dernière qu’elle allait gagner un titre du Grand Chelem mais maintenant je commence à peine à penser que ce n’est pas si possible. Il y a des joueurs qui savent qu’ils peuvent la battre, sa mobilité n’est pas si bonne, elle devient plus nerveuse, elle se met la pression pour gagner un autre Chelem.

Je pense toujours qu’elle pourrait en gagner un autre, mais ça va certainement devenir beaucoup plus difficile que ces deux dernières années quand elle a joué dans des tournois du Grand Chelem. ”