Peu de gens savent que la famille chilienne de Nicolas Jarry pratique le tennis depuis plusieurs générations. Son grand-père était lui-même un ancien joueur de tennis – et un assez bon dans ce domaine. Jaime Filllol Sr., son grand-père était n ° mondial

14 en 1974 et a remporté 6 titres ATP au cours de sa carrière, qui s’est terminée en 1985. Le frère de Fillol, Alvaro Fillol et son fils, Jaime Fillol, ont également joué sur le circuit ATP mais n’ont pas obtenu le même succès que Fillol Sr.. S’adressant au site Web de l’ATP Tour, Fillol Sr.

dit: «Pour nous en tant que famille, c’est vraiment beau d’avoir un membre dans le monde du tennis. Évidemment, j’espère que Nico me bat. Mais je suis déjà de l’histoire. Mon seul intérêt est son bonheur et qu’il profite de toutes les opportunités qu’offre ce sport ».

Fillol Sr., qui a maintenant 73 ans, a été celui qui a encouragé Jarry à jouer au tennis quand il était jeune. «Quand il était très petit, je lui donnais une raquette ou quelque chose en bois et je jouais chez moi. Nous allions au jardin et j’expliquais que les tribunaux de Wimbledon étaient comme ça.

Nous avons joué dans les couloirs et je lui ai dit que c’était un terrain couvert. Je lui ai toujours parlé du tennis. “Jarry, qui a maintenant 24 ans et a remporté son premier titre ATP à Bastad plus tôt cette année, dit:” Pendant les vacances à la plage, ils emportaient des valises remplies de différentes balles que nous pouvions jouer avec.

Nous aimions même surfer. Mon grand-père m’a progressivement convaincu de me lancer dans le tennis. Petit à petit, il est devenu mon modèle ». Jarry a certainement été influencé par son grand-père, qui l’a emmené aux tournois ATP, l’a aidé à prendre sa photo avec les légendes du jeu et lui a fait rencontrer les grands du tennis chilien.

Le grand-père de Jarry a également participé à la Coupe du monde par équipe, la version antérieure de la nouvelle épreuve de la Coupe ATP où Jarry représentera le Chili en janvier. «Je suis peut-être au meilleur moment de ma carrière. C’est bon pour moi.

Tout a été positif récemment et je veux continuer dans la même veine. Pour moi, les événements où vous jouez pour votre pays ont toujours été spéciaux. Jouer au tennis au Chili est une très belle chose pour moi ».