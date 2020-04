“Il est difficile de remplir la peau de Roger Federer, Nadal et Djokovic”, ancien joueur

2020 pourrait être l’année de la consécration définitive pour la Next Gen. Bien que Novak Djokovic ait remporté l’Open d’Australie pour la huitième fois, Dominic Thiem est allé très près de l’exploit sur la Rod Laver Arena. La pandémie a contraint l’ATP et la WTA à suspendre la saison au moins jusqu’en juillet.

S’exprimant dans une interview avec Eurosport, l’ancienne joueuse de la WTA, Barbara Schett, a été interrogée sur la jeune génération qui émergera de l’ombre de Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic. “Il est presque impossible de remplacer ces trois joueurs”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons été tellement gâtés au cours des 20 dernières années en regardant ces joueurs s’affronter et en se poussant au niveau où ils se trouvent actuellement. Je ne pense pas qu’une rivalité entre ces trois-là existera à nouveau et je ne sais pas si un joueur remportera à nouveau 20 tournois du Grand Chelem.

Tout d’abord, il est très difficile de remplir les chaussures de Federer, Nadal et Djokovic, je ne pense pas que cela se produira. Mais j’aime regarder les jeunes, [Alexander] Zverev et [Dominic] Thiem – Je ne suis pas sûr que tu puisses les appeler plus jeunes.

Il y a quelques Russes comme [Daniil] Medvedev et [Andrey] Rublev qui sont passionnants. [Jannick] Pécheur aussi. Il y a beaucoup de joueurs passionnants qui ont des styles de tennis qui sont super à regarder. Il y a des joueurs qui sont passionnants et les joueurs viennent et les joueurs partent.

Je me souviens, il y a 30 ans, [Boris] Becker ou [Stefan] Edberg a pris sa retraite, même Mats Wilander, les gens pensaient comment le sport pourrait survivre sans ces gars-là – mais il y avait toujours quelqu’un d’autre. Je suis sûr que leurs personnalités évolueront, il y aura de nouveaux joueurs sur la scène. ”