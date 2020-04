“Il est difficile de sélectionner vraiment le meilleur de tous les temps”

Novak Djokovic était depuis longtemps un candidat très sérieux pour le GOAT de tennis, l’acronyme de “Greatest Of All Time” Il le mérite pour les chiffres. Tout d’abord, les 17 Slams ont gagné dans sa carrière incroyable, qu’il a retouchée à l’Open d’Australie en prenant seulement deux crans de Rafa Nadal et trois du record de Roger Federer, avec un an d’avance sur l’Espagnol (32 ans contre 33) et six ans par rapport au Suisse (38 ans).

Un chiffre qui, alors que pour les protagonistes de la rivalité sportive la plus légendaire, il semble de plus en plus définitif, pour lui, il évolue définitivement. Ainsi que le calcul des 56 grands tournois gagnés, dont les 5 finales ATP et les 34 Masters 1000, en avantage de 2 sur les éternels rivaux Federer et Nadal.

Lors d’un récent chat en direct avec Andy Murray, le numéro 1 mondial estime que pour être déclaré le meilleur, un joueur doit être bon à plusieurs niveaux. Cependant, la métrique principale serait de gagner le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem.

«Je pense que c’est une combinaison de slams, les semaines au numéro un et bien sûr les Masters, les 1000 épreuves et le face à face. Je pense que les grands chelems se démarqueraient probablement. Mais c’est vraiment difficile à dire, même si personnellement et très chanceux que je participe à la conversation, bien sûr, et que je suis honoré.

Mais, en même temps, il est difficile de dire le meilleur de tous les temps en prenant le nombre de slams ou de tournois que vous voulez. Parce que je l’ai dit à tout le monde, j’ai cette opinion depuis toujours, je ne vais vraiment pas entrer dans la conversation de comparer les générations. Je ne peux vraiment pas comparer “- a déclaré le champion du Grand Chelem à 17 reprises.