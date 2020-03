Il est difficile de voir tout cela se produire

La star de tennis australienne John Millman dit qu’il est difficile de voir les effets que le coronavirus a sur le monde. En mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie. Deux jours auparavant, l’Indian Wells Masters a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’Indian Wells Masters est devenu le premier événement sportif majeur aux États-Unis à être annulé pour des raisons de coronavirus. Quelques jours plus tard, le Miami Masters a été annulé et l’ATP a suspendu le Tour pendant six semaines.

Comme il devenait de plus en plus évident que la saison ne reprendrait pas le 27 avril, l’ATP a prolongé la suspension jusqu’au 7 juin. Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer, avec des événements à Stuttgart et à ‘s-Hertogenbosch.

De nombreuses personnes à travers le monde ont perdu leur emploi ou leur emploi a été affecté à certains égards par l’épidémie de coronavirus. “Il est vraiment difficile de voir les effets que COVID a sur le monde.

“De toute évidence, la communauté du tennis en Australie me tient à cœur. J’espère que notre fédération pourra aider notre communauté. Surtout les entraîneurs, les représentants de club et certains joueurs qui sont encore financièrement pénalisés.” Pendant ce temps, même maintenant, il n’y a pas beaucoup d’optimisme quant à la reprise de la saison le 8 juin.

L’AELTC a révélé qu’elle prévoyait de tenir une réunion d’urgence du conseil d’administration la semaine prochaine. Les championnats devraient avoir lieu au All England Club du 29 juin au 12 juillet. À l’heure actuelle, le plan est de tenir Wimbledon comme prévu, mais le report ou l’annulation des championnats est une option.