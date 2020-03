Il est habitué aux comparaisons de Rafael Nadal

L’ancien n ° 1 mondial Juan Carlos Ferrero dit que son élève Carlos Alcaraz joue agressivement depuis la ligne de fond et qu’ils peuvent aller au filet pour terminer le point, comme Novak Djokovic ou peut-être Roger Federer. S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Ferrero a déclaré: “Il aime être très agressif tout le temps.

Il aime jouer près de la ligne de base. Il n’est pas le joueur typique qui ne joue que sur des terrains en terre battue. Il aime jouer sur des terrains durs et il aime jouer sur l’herbe. Il a joué l’année dernière pour la première fois sur l’herbe et il a adoré.

Il aime finir des points au filet. Au début, quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais presque sûr que son meilleur niveau était sur terre battue, mais je pense que maintenant il s’améliore tellement sur terrain dur et je pense qu’il peut même donner un peu plus de niveau sur terrain dur, donc c’est très bien.

Il joue très agressivement depuis la ligne de fond et il doit améliorer un peu son service. Mais pour 16 ans, il sert bien. Si je dois dire à quelqu’un à qui je peux le comparer, c’est le jeu de Novak Djokovic ou peut-être de Roger Federer.

Ils aiment être agressifs dès le départ et ils peuvent aller au filet pour finir le point. “En parlant de la façon dont il a appris à connaître le talentueux adolescent, Alcaraz dit:” Je l’ai vu ici à la JC Ferrero-Equelite Sports Academy tournoi.

Nous avons beaucoup de tournois ici à l’académie. Je l’ai vu pour la première fois jouer un tournoi et ça aide qu’il habite très près de l’académie de Murcie, à seulement une heure d’ici. C’était donc très facile de le voir jouer quelques matchs.

Je me souviens de lui jouant un Futures quand il avait 14 ans et il a obtenu son premier [FedEx] Point de classement ATP. Je suis allé voir des matchs et j’ai entendu parler de ce petit garçon qui jouait à un si bon niveau à l’âge de 14 ans, alors j’ai conduit là-bas pour le regarder.

Son agent est le même que celui de Pablo Carreno Busta, et Carreno exerce ici à l’académie, donc cela aide à avoir une bonne relation avec lui à la fin pour le faire entrer dans cette équipe. “L’ancien champion de France Open a également déclaré que l’équipe tente d’aider Alcaraz à répondre aux attentes autour de lui et aux comparaisons avec la légende du tennis espagnol.

“Habituellement, il entend des gens qui disent qu’il sera le prochain Rafael Nadal … bien sûr, ça va être difficile pour lui de [keep things] normal et restez calme et ne me dites pas: “Pourquoi me disent-ils cela?” Mais il est un peu habitué, parce que la plupart des gens ici en Espagne, ils viennent à plusieurs reprises et lui disent qu’il va être le prochain Rafa Nadal.

Enfin, je pense qu’il y est habitué et il l’a mis de côté et il suit son propre chemin pour toujours travailler très dur et essayer de faire sa propre carrière. Bien sûr, la comparaison va être là parce que pour les gens ici en Espagne, cela fait longtemps que nous n’avons eu personne à l’âge de 16 ou 17 ans [playing] ce genre de niveau.

Mais l’équipe qui l’entoure, nous devons essayer de [keep a circle] autour de lui pour l’aider à dissiper cette pression, à le calmer, à garder les choses normales, afin qu’il puisse suivre son propre chemin. ”