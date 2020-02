Il est important d’avoir les bonnes personnes autour de vous, de rester humbles et ancrés

L’ancienne championne australienne et française de l’Open de France, Mary Pierce, dit que le tennis féminin est très différent aujourd’hui par rapport à son temps avec aucun joueur dominant et le jeu étant dominé par de puissantes joueuses de base. Pierce s’adressait à des journalistes en Inde où elle est ambassadrice de la marque pour la Roland Garros Junior Wild Card Series.

“C’est très différent aujourd’hui. Il y avait des rivalités, il y avait de la profondeur. Chaque joueur du top 10 voulait être numéro un. Maintenant c’est tellement ouvert. Vous allez à un tournoi et vous ne savez pas qui va gagner un Grand Chelem parce que le joueur qui remporte un Grand Chelem ne domine pas le reste de l’année.

Donc, ça laisse très ouvert et c’est excitant. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Il garde tout le monde accroché. C’est intéressant de voir différents joueurs arriver à chaque fois. Il y avait beaucoup plus de revers à une main, de service et de volée.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de puissance de la ligne de base, personnellement, je manque le service et la volée, les joueurs qui arrivent sur le filet très souvent me manquent. Les raquettes et les cordes ont plus de puissance en elles. Le jeu est plus rapide et les balles reviennent probablement plus vite, donc servir et reprendre la volée n’est pas facile.

Mais cela devrait revenir dans le match. “La Française de 45 ans, qui a également remporté un double slam féminin et un double slam mixte, a ajouté que les jeunes joueuses d’aujourd’hui peuvent avoir du mal à gérer la pression mais ont ajouté que l’importance de l’expérience .

“Peut-être que les joueurs ont du mal à gérer la pression et les attentes. Gagner un Grand Chelem vient avec le rang de numéro un. Il n’y a pas un seul joueur qui domine à part Serena. (Faire mieux sur grande scène) Cela vient de l’expérience.”

Il doit y avoir de bonnes installations, un accès à la compétition et de bons entraîneurs. Rien n’a lieu d’expérience. Beaucoup de travail acharné, de sacrifice, de discipline, de bien manger, de bien dormir est nécessaire. Plus vous jouez, plus vous pouvez mieux analyser la situation. “

L’ancienne n ° 3 mondiale a également commenté la jeune Coco Gauff, qui a fait son entrée dans le Top 50 du classement mondial à l’âge de 15 ans, et dit qu’elle doit s’assurer d’avoir de bonnes personnes autour d’elle pour l’aider à gérer l’attention .

“C’est difficile, pas facile d’avoir beaucoup d’attention. Cela ne changera pas, chaque fois qu’un jeune joueur jouera extraordinairement, il attirera l’attention. Cela fait partie du package. L’important est d’avoir les bonnes personnes autour de vous, de rester humble et à la terre.

Comme dans la famille Nadal, quand Rafa rentre à la maison, il fait la vaisselle, comme tout le monde dans la famille. C’est important. “Enfin, sur l’état du tennis indien, Pierce a commenté:” Je n’ai pas vu beaucoup d’autres jeunes joueurs de tennis indiens jouer et je cherche à les découvrir ici lors de cet événement mais comme je l’ai dit, je crois vraiment que il y a beaucoup de potentiel dans ce pays et il peut y avoir plus de futurs champions du grand chelem.

Je suis heureux d’être ici et très excité en tant qu’ambassadeur de la série Roland Garros Junior Wild Card 2020. C’est une excellente idée et c’est une merveilleuse initiative, je pense que c’est inspirant pour ces jeunes joueurs et ça va les motiver aussi et faire la promotion de Roland Garros en Inde.

J’espère avoir plus de terrains en terre battue en Inde, car je pense qu’il est très important de s’entraîner sur terre battue, je me suis entraîné sur des terrains en terre battue en grandissant et je crois que cela aide vraiment à construire votre jeu dans son ensemble et c’est une expérience incroyable pour ces jeunes les joueurs pour le garçon ou la fille pourront aller à Paris et avoir l’opportunité de jouer un tournoi junior de Roland Garros qui va les aider dans leur tennis à atteindre leurs objectifs et leurs rêves car rien ne se passe d’expérience en étant sur une grande scène comme ça, ils peuvent vraiment en bénéficier. ”