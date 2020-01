Il est important de faire des pas en avant et aujourd’hui j’en ai fait un

Rafael Nadal, n ° 1 mondial, était extrêmement satisfait de sa performance face à Pablo Carreno Busta, classé 30e au Melbourne Park samedi. Nadal, tête de série n ° 1, a réalisé une belle performance pour affronter l’ancien n ° 1 mondial.

10 Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 et atteindre les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Nadal était intouchable sur son service puisqu’il a remporté 87% de ses premiers points de service et n’a jamais fait face à un point de rupture en un peu plus d’une heure et demie de jeu.

On ne peut pas en dire autant de Carreno Busta, qui a été brisé deux fois dans chacun des deux premiers sets et une fois dans le troisième set. “C’était mon meilleur match du tournoi jusqu’à présent, sans aucun doute. Grande différence entre aujourd’hui et les jours précédents.

J’avais bien servi et commencé à créer des opportunités avec le coup droit “, a déclaré Nadal aux journalistes après avoir battu Carreno Busta.” Chaque jour est une histoire différente, mais bien sûr, il est important de faire des pas en avant et il est clair qu’aujourd’hui, j’en ai fait une importante ”