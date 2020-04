“Il est important de garder la tête et le corps éveillés”

Ancien numéro un mondial, vainqueur de 85 titres ATP dont 12 éditions de Roland Garros, 11 de Monte Carlo et Barcelone, Rafael Nadal est à juste titre considéré comme le meilleur joueur de tennis de l’histoire sur terre battue. Il suffit de penser que, sur cette surface, l’Espagnol a conquis plus de 90% des matchs joués.

Nadal est un spécialiste des terrains en terre battue dans le sens où il a eu beaucoup de succès sur cette surface. Cependant, Rafa a abandonné cette étiquette en raison de son succès sur d’autres surfaces, notamment en détenant simultanément des titres de tournois du Grand Chelem sur gazon, sur des terrains durs et sur terre battue à deux reprises, remportant dix titres de la série Masters sur un terrain dur et remportant la médaille d’or olympique. sur hardcourt.

Malgré les éloges pour le talent et les compétences de Nadal, dans le passé, certains avaient remis en question sa longévité dans le sport, citant sa construction et son style de jeu comme propices aux blessures. Nadal lui-même a admis que les joueurs du circuit ATP jouaient un rôle physique sur les courts en dur, appelant à un calendrier de tournée réévalué comprenant moins de tournois sur terrain dur.

Ce récit de «longévité» s’est révélé inexact et les experts admirent aujourd’hui sa résilience. L’ancien numéro 1 mondial a révélé qu’il avait commencé à prendre sa santé physique au sérieux au cours des mois paresseux. «J’essaie chaque jour de faire un peu d’entraînement aérobie pour continuer à me préparer.

Il y a des jours où parfois vous ne voulez rien faire. Mais je crois qu’il est très important de garder la tête et le corps éveillés, donc je pense qu’il est essentiel de fixer des objectifs physiques avec ce que chacun de nous peut et a à sa disposition parce que nous sommes tous enfermés à l’intérieur dans des circonstances différentes chacun de nous.

Mais si nous le pouvons, nous devons faire un effort pour faire de l’exercice chaque jour. Cela nous aidera à être plus positifs et à laisser cet enfermement un peu moins mauvais qui devient plus long et plus difficile. Envoyer un câlin à tout le monde et vous encourager à faire un peu d’exercice chaque jour “- a déclaré le champion du Grand Chelem à 19 reprises.