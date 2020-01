L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters a déclaré que les officiels du tournoi à l’Open d’Australie devraient sérieusement considérer la question de la qualité de l’air et que si elle était à Melbourne, elle en parlerait certainement et en parlerait aux officiels du tournoi.

Clijsters s’adressait aux médias dans son académie de Bree mercredi lorsqu’elle a parlé d’un certain nombre de questions de grande envergure et a également annoncé qu’elle avait engagé Fred Hemmes Jr. comme entraîneur pour son retour, qui est prévu pour mars.

Parlant de la qualité de l’air à Melbourne, Clijsters dit: “S’il n’est pas possible de jouer, alors à quoi ça sert? Si vous ne pouvez pas jouer et apporter un bon tennis et être assez en forme pour jouer deux heures, ou même les gars 4-5 heures dans cet environnement.

Vous ne pouvez pas l’éviter ou l’ignorer. Ils ont retardé les matchs, mais cela ne résoudra pas la qualité de l’air. Au centre et sur les courts d’exposition, il n’y a pas de problème – ils peuvent fermer le toit et ils peuvent avoir la ventilation mais sur les courts extérieurs … vous ne pouvez pas jouer un événement entier juste sur quelques courts d’exposition qui ont un toit.

Si j’avais été là, je pense que j’aurais été très vocal et au moins parler au conseil d’administration et aux directeurs de tournoi pour essayer de réfléchir à des solutions. C’est une situation difficile à vivre. C’est quelque chose qui échappe à tout contrôle.

Il est important que les joueurs restent en bonne santé. “Le Belge était heureux que les joueurs de tennis et les officiels se soient réunis pour collecter des fonds pour les personnes touchées par la crise.” Le tennis est un sport qui s’est toujours très bien réuni pour essayer de gagner de l’argent pour [disasters].

Tout le monde s’en soucie, ils aiment tous l’Open d’Australie, nous devons juste nous assurer que les gens restent en sécurité et en bonne santé. “La quadruple championne du Grand Chelem dit qu’elle était motivée à revenir au tennis parce qu’elle aimait jouer les légendes événements et a toujours pensé qu’elle pourrait encore être compétitive avec les joueurs aujourd’hui, ajoutant que lorsqu’elle a eu du temps avec tous ses enfants à l’école, elle a décidé de se donner le défi d’essayer de se mettre en forme et peut-être de revenir.

“Chaque fois que je me rendais à quelques tournois, même si je faisais des commentaires ou si je jouais des légendes, je me sentais parfois toujours capable de jouer – je ne dis pas gagner des tournois du Grand Chelem , mais soyez un joueur et ne faites pas partie des légendes ou ne faites pas de commentaires – tout en étant compétitif.

Ensuite, je rentrais à la maison et j’étais dans la folie de la vie trépidante avec les enfants et je me disais “ oui, ce n’est pas possible ”, je pensais que cela me donnerait peut-être un peu de temps et peut-être devrais-je voir jusqu’où mon corps peut aller et partir Là.

Peut-être que cela peut conduire à revenir ou à jouer quelques tournois par an, voyez comment je vais réagir. “Clijsters dit également que le fait qu’elle n’ait pas eu à jouer un certain nombre de tournois et qu’elle pouvait obtenir autant de jokers que possible en tant qu’ancien n ° mondial

1 et championne du Grand Chelem a aidé dans sa décision: “Cela aurait très facilement pu aller dans le sens inverse. S’ils m’avaient dit que je devais jouer 16 tournois par an et que je devais aller ici, ici et ici, j’aurais dit que c’était impossible de le combiner mais dans cette situation je peux le combiner. “

Clijsters dit également qu’elle aime regarder les joueurs talentueux de la génération actuelle, y compris Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka et Coco Gauff et qu’elle aimerait certainement jouer contre eux. “Simona Halep n’est pas une jeune joueuse mais c’est quelqu’un contre qui je n’ai jamais joué – la façon dont elle a joué contre Serena [Williams] dans cette finale de Wimbledon [last year] était incroyable à regarder.

Bianca Andreescu – ce qu’elle a fait à l’US Open [when she beat Williams in the 2019 final]. Naomi Osaka est une joueuse que j’aime regarder – pas seulement sur le terrain mais aussi lors de ses conférences de presse. [American 15-year-old] Coco Gauff est définitivement une fille sur laquelle j’ai mes yeux, surtout dans les grands événements. Filles amusantes, intéressantes. ”