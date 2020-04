“Il est impossible de remplacer Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic”

Comme beaucoup d’autres adeptes de notre sport, Barbara Schett pense qu’il sera impossible de remplacer Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic une fois à la retraite. L’Autrichien a répété le fait du trio légendaire et comment ils ont réussi à se repousser les limites tout le temps, améliorant constamment leur jeu et laissant les rivaux les plus proches loin derrière.

Roger, Rafa et Novak ont ​​remporté les 13 derniers titres majeurs de l’Open d’Australie 2017, dominant également la grande scène et le classement ATP, perdant le numéro de fin d’année. 1 seul poste depuis 2004 et établissant de nombreux records difficilement atteints.

Pourtant, les jeunes armes à feu ont été aussi dangereuses que jamais au cours des deux dernières années, avec Dominic Thiem et des gars nés en 1996 ou après avoir défié de plus en plus les joueurs du sommet, les battant au niveau Masters 1000 et ATP Finals mais pas encore à Majors.

Schett a mentionné Alexander Zverev, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Jannik Sinner comme les joueurs les plus excitants à regarder de la jeune génération, avec plus de joueurs faisant irruption sur la scène dans les années à venir pour maintenir le tennis à un niveau élevé.

“Il est presque impossible de remplacer Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Nous avons été tellement gâtés au cours des 20 dernières années, en regardant ces joueurs s’affronter et en se poussant au niveau où ils se trouvent actuellement.”

Je ne pense pas qu’une rivalité entre ces trois-là existera à nouveau et je ne sais pas si un joueur remportera un jour 20 tournois du Grand Chelem. Tout d’abord, il est difficile de remplir les chaussures de Federer, Nadal et Djokovic, je ne pense pas que cela se produira.

Mais j’adore regarder les jeunes, Alexander Zverev et Dominic Thiem – je ne suis pas sûr que vous puissiez les appeler plus jeunes! Il y a aussi quelques Russes comme Daniil Medvedev et Andrey Rublev qui sont passionnants. Jannick Sinner aussi.

Il y a beaucoup de joueurs passionnants qui ont des styles de tennis qui sont super à regarder. Je me souviens il y a 30 ans, lorsque Boris Becker ou Stefan Edberg ont pris leur retraite, même Mats Wilander; les gens se demandaient comment le sport pouvait survivre sans ces gars-là, mais il y avait toujours quelqu’un d’autre. Je suis sûr que leurs personnalités se développeront, il y aura de nouveaux joueurs sur la scène. ”