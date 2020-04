«Il est impossible d’organiser Wimbledon à la fin de l’été»

Pour la première fois depuis 1945, le All England Club n’ouvrira pas ses portes aux joueurs et aux spectateurs en juin et juillet, annulant Wimbledon en raison d’une pandémie de coronavirus. Novak Djokovic a été le joueur de la saison jusqu’à présent avec 18 victoires en autant de matches, mais le virus a fait la une des journaux depuis début mars, mettant la saison en suspens au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet mais probablement pour beaucoup plus longtemps. .

Roland Garros cherche une autre place dans le calendrier alors que les organisateurs de l’US Open espèrent toujours accueillir les meilleurs joueurs du monde fin août, bien que cela semble très peu probable avec la situation actuelle à New York.

Le changement de date n’était pas une option pour Wimbledon, comme l’expliquait le chef du terrain Neil Stubley au Telegraph. Selon ses mots, il est impossible d’accueillir Wimbledon à la fin de l’été car les courts deviendraient glissants beaucoup plus tôt qu’en juillet, raccourcissant la fenêtre des matches et rendant extrêmement difficile l’organisation de nombreuses rencontres entre 11h30 et 17h.

Le All England Club se prépare déjà pour l’édition 2021 et un autre festival de tennis dans la cathédrale de notre sport qui a vu il y a un an l’une des meilleures finales majeures entre Novak Djokovic et Roger Federer. “L’une des beautés de mon travail est que je peux présenter mon travail au monde chaque année”, a déclaré Neil Stubley au Telegraph.

“Quand les yeux du monde regardent comment se passe le Court Central pour ce premier jour des Championnats, c’est toujours un moment nerveux. Ce sera une drôle de sensation, en juin et juillet, de ne pas avoir cette montée d’adrénaline.”

À la fin de l’été, le soleil baisse dans le ciel. Le point de rosée sur l’herbe arrive plus tôt et les courts deviennent glissants. La fenêtre de jeu devient plus courte aux deux extrémités. Autant il serait agréable de pouvoir jouer à la fin de l’été et à l’automne, ce n’est pas possible.

Nous avons en effet organisé des matchs de Coupe Davis en septembre. Mais le jeu commencerait à 11 h 30 ou midi et se terminerait à 17 h. Alors que, aux Championnats, vous allez tous les jours de 11h à 21h. Réussir 670 matchs en 13 jours est un défi en plein été, et encore moins à d’autres moments de l’année. ”