“Il est peu probable que Maria Sharapova joue aux Jeux olympiques de Tokyo”

Après sa sortie du premier tour à l’Open d’Australie contre Donna Vekic, Maria Sharapova a décidé de sauter la première épreuve de la WTA à Saint-Pétersbourg la semaine dernière en raison d’une blessure à l’épaule. Outre cette défaite contre Vekic à Melbourne, Maria a été battue par Jennifer Brady à Brisbane au début de la saison, testant son épaule mais décidant de sauter St.

Petersburg et prendre plus de temps hors du terrain, aux prises avec une blessure qui la dérange depuis un certain temps maintenant. La quintuple championne en simple de la Major a terminé la saison précédente en dehors du top 100 seulement pour la deuxième fois après 2002, quand elle avait 15 ans, jouant seulement huit tournois en 2019 et n’ayant pas réussi à offrir son meilleur tennis après tant de blessures et de revers au cours de la dernière quelques années.

Le Russe est resté sur la touche jusqu’à Majorque en juin, marquant seulement deux victoires lors des cinq événements précédents de la saison et subissant cette terrible défaite contre Serena Williams à l’US Open. Incapable de jouer à Linz et au Luxembourg, Maria a terminé la saison à New York, jouant au Championnat du monde de tennis de Mubadala contre Ajla Tomljanovic en décembre et espérant un nouveau départ à Brisbane et Melbourne.

Au lieu de cela, son épaule cause toujours des problèmes, la gardant à l’écart au moins pendant quelques semaines avant de demander un autre joker en mars si elle se sent mieux d’ici là. Cet été, Maria embrassera sa huitième saison en équipe mondiale de tennis avec Orange County Breakers et la neuvième au total, signant pour jouer deux matchs à domicile à Newport Beach les 28 et 29 juillet contre les San Diego Aviators et New York Empire.

Ne sachant pas cela, le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpishchev, a parlé des faibles chances de Sharapova d’atteindre le tableau principal des Jeux olympiques de Tokyo, oubliant également le fait qu’elle n’a pas joué pour l’équipe de la Fed Cup russe depuis 2015.

“La qualification pour les Jeux Olympiques est déterminée par le classement. Pendant ce temps, sa tâche n’est pas seulement d’entrer dans la liste de qualification – quatre Russes peuvent toujours être en avance sur elle et ensuite elle ne passera pas. Par conséquent, je pense c’est peu probable “, a déclaré le président de la Fédération de tennis russe, Shamil Tarpishchev.