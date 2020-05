La star du tennis suisse Stan Wawrinka, 35 ans, admet qu’il existe une possibilité réelle que nous ne voyions pas de tennis pour le reste de 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus. La saison de tennis est suspendue depuis le 12 mars et aucun événement n’aura lieu avant le 13 juillet au moins.

Cependant, il n’y a pas vraiment trop d’optimisme quant à la reprise de la saison une fois la suspension actuelle expirée. “Donc, même si nous jouons sans public, il y aura toujours beaucoup de monde. Il est trop tôt pour le savoir.”

Tout est possible. Il est possible que nous ne jouions pas du tout cette année », a déclaré Wawrinka à L’Equipe, selon TennisActu. être oublié maintenant.

“Il est très important de soutenir les joueurs qui ont beaucoup de difficultés. Si le tennis existe, c’est grâce à tous les joueurs, pas seulement à ceux qui sont au sommet”, a expliqué Wawrinka. “Mais cela montre aussi qu’il y a un manque d’harmonie dans le tennis professionnel: les Grands Chelems rapportent beaucoup d’argent à leur Fédération.

Cela crée encore plus de déséquilibres entre ces quatre et les autres. La France ou l’Angleterre peuvent soutenir toutes leurs structures, ce que les autres pays ne peuvent pas faire car ils n’ont pas de réserves. Cela va encore creuser le fossé entre ces grandes fédérations très puissantes et celles qui n’ont absolument rien et ne peuvent pas soutenir les jeunes. ”