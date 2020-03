il est temps pour Indian Wells mais Roger Federer est sorti …

Indian Wells 2020 est à nos portes: les premiers ATP Masters 1000 et WTA Premier Mandatory de la saison se joueront régulièrement du 12 mars 2020 au 16 mars 2020. Les organisateurs du tournoi sur la Dalles californiennes a publié un communiqué de presse précisant certaines mesures préventives afin de lutter contre le coronavirus, qui se propage dans le monde entier.

Après avoir écouté les opinions de divers experts de l’Université de Californie du Sud et du Eisenhower Health Center, les organisateurs ont décidé d’autoriser ceux qui avaient déjà acheté le billet et avaient changé d’avis un remboursement complet du montant payé, ou en changeant le ticker avec un pour l’édition 2021.

Les joueurs de tennis devront utiliser les serviettes eux-mêmes, comme cela s’est déjà produit en Coupe Davis. De plus, les joueurs de ballon porteront des gants et le contact entre les fans et les joueurs sera limité. L’ATP Masters 1000: sur le terrain Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Gael Monfils, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Marin Cilic, Milos Raonic, Andrey Rublev et Denis Shapovalov.

Sortie Kevin Anderson, Kei Nishikori, Andy Murray et Roger Federer. Le WTA Premier obligatoire: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Serena Williams, Petra Kvitova, Belinda Bencic, Sofia Kenin, Garbine Muguruza, Johanna Konta, Amanda Anisimova, Dayana Yastremska, Marketa Vondrousova et Sloane Stephens sur le terrain.

Sortie Simona Halep et Angelique Kerber. Joker pour Kim Cljisters. Cette semaine, il y aura également deux tournois ATP Challenger: le Nur-Sultan Challenger (Kazakhstan, sur les terrains durs intérieurs) et le Potchefstroom Open (Afrique du Sud, sur les terrains durs).