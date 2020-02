“Il est temps pour la modernité!” – L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, salue l’innovation de la WTA

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a salué la décision de la WTA de juger certains entraîneurs en jeu cette saison, et il pense que cela se fait attendre depuis longtemps.

Mouratoglou a été au centre de la plus grande tempête d’entraîneurs sur le terrain des temps modernes lorsqu’il a été accusé d’avoir aidé illégalement Serena Williams lors de sa défaite finale à l’US Open contre Naomi Osaka en 2018.

Serena était furieuse de l’accusation, ce qui lui a coûté un point de pénalité, mais Mouratoglou a reconnu plus tard qu’il était coupable.

Cependant, tout cela peut être une chose du passé, avec un entraînement en jeu autorisé depuis les championnats de Dubaï hors taxes et l’Open de Hongrie en février, et pendant les autres tournois WTA Premier et International de 2020.

«Je suis un grand défenseur de l’entraînement sur le terrain, car je pense qu’il est excellent pour la série et aidera les gens derrière leur téléviseur ou leur ordinateur à comprendre notre sport et à mieux connaître la personnalité des joueurs.

CONNEXES: Simona Halep révèle une somme d’argent stupéfiante que ses coups de gueule de l’Open d’Australie ont levée pour le soulagement des feux de brousse

«J’aime et respecte la tradition du tennis, mais je veux aussi que le tennis entre dans l’ère de la modernité comme la plupart des autres sports de haut niveau.

«Le tennis est l’un des seuls sports à ne pas encourager le coaching. Il est temps pour la modernité. ”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.