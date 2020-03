L’Italien Fabio Fognini dit qu’il serait très ennuyeux s’il devait manquer les événements Masters Series à Indian Wells & Miami en raison de l’épidémie du coronavirus. Fognini disputera la Coupe Davis en Italie cette semaine et comme l’Italie est l’une des nations les plus touchées par l’épidémie de coronavrius, les Italiens sont sur la liste à haut risque, ce qui signifie qu’il peut être difficile pour eux d’obtenir des visas pour voyager aux États-Unis. États.

Les Italiens Matteo Berrettini et Jannik Sinner sont déjà aux États-Unis et pourront disputer les deux épreuves. Fognini, 11e, a commenté: «Indian Wells et Miami sont à haut risque. Ce serait très ennuyeux de devoir abandonner car j’ai raté de nombreux matches à cause de la blessure et je risque d’arriver à la saison sur terre battue après n’avoir presque rien joué.

Berrettini et Sinner sont déjà là depuis un certain temps, mais les choses ont changé et maintenant pour nous, les Italiens. Il est très difficile de se rendre aux États-Unis. J’ai parlé à Andrea Gaudenzi pour comprendre comment résoudre la situation, mais ce serait un vrai problème de sauter les deux American Masters 1000 ».

Fognini a déjà raté certains événements cette saison en raison de blessures et a participé pour la dernière fois à la tournée de l’Open de Dubaï. L’année dernière, il avait perdu au premier tour du BNP Paribas Open et au deuxième tour du Miami Open ce qui lui aurait donné une bonne occasion de gagner quelques points. Nous devrons attendre et voir quel sera le résultat final pour Fognini dans les prochains jours.