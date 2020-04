Le joueur de tennis allemand Jan-Lennard Struff a soutenu la proposition de Novak Djokovic, n ° 1 mondial, de créer un fonds pour soutenir les joueurs de rang inférieur pendant la fermeture du tennis. Plus tôt ce mois-ci, la superstar serbe et président du Conseil des joueurs de l’ATP Tour a déclaré qu’il avait parlé à Roger Federer et Rafael Nadal d’un fonds de secours qui verrait jusqu’à 4,5 millions de dollars pour les joueurs de rang inférieur avec l’ATP Tour.

S’adressant à la plateforme de statistiques, Struff a commenté: “Vous devez [it] des deux côtés. Bien sûr, je n’ai pas de revenus, mais j’ai réussi à bien jouer ces dernières années et j’ai pu mettre de l’argent de côté.

Je pense que c’est une bonne idée. Je pense qu’il est très important que l’initiative vienne de Novak Djokovic. Cela montre qu’il veut également prendre soin des autres joueurs. Je pense que c’est très important parce que c’est très important pour le tennis en général.

Je voudrais bien sûr soutenir cela. De nombreux joueurs auront des problèmes car ils n’ont aucun revenu dans ce domaine. Mais je voudrais aller plus loin et dire qu’à partir du classement 100 ou 150, les joueurs auront des problèmes et, bien sûr, auront besoin de ce soutien. “

Struff, qui a pu reprendre l’entraînement dans son Allemagne natale tout en se conformant aux directives de distanciation sociale et aux règles strictes des autorités locales, dit qu’il n’est pas sûr non plus que les deux autres tournois du Grand Chelem de la saison, l’US Open et le French Open – se tiendrait en 2020.

L’Allemand dit: “J’ai de très gros doutes quant à la possibilité de l’Open de France et de l’US Open. Je ne sais pas combien de temps dureront les restrictions de voyage. Je trouve cela très difficile. Il doit également être juste que chaque un joueur de chaque nation est autorisé à voler dans tous les pays et je ne pense pas que ce soit garanti.

Il y aura des tournois au niveau national. Sur le plan international, je trouve cela très difficile. Wimbledon a bien sûr annulé le tournoi très tôt. C’est le seul tournoi qui a une assurance pour cela. D’autres tournois veulent être joués plus tard dans l’année et conserver leur tournoi, ce qui est parfaitement compréhensible, mais je doute que ceux-ci aient lieu. ”