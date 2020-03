“Il est très intelligent” – Novak Djokovic salue Stefanos Tsitsipas

Le numéro un mondial Novak Djokovic a conquis son cinquième titre aux championnats de tennis de Dubaï après une victoire convaincante 6-3 6-4 sur la deuxième tête de série Stefanos Tsitsipas samedi. Le Serbe a également applaudi le deuxième vice-champion Stefanos Tsitsipas. Mais pourquoi Djokovic pense-t-il que le Grec a le potentiel pour atteindre le sommet?

Tsitsipas a perdu sa deuxième finale consécutive à Dubaï après être allé à Roger Federer l’année dernière. Avant le match de championnat, le joueur de 21 ans n’avait perdu qu’un set cette semaine et se présentait sous une forme splendide. Cependant, le joueur de 32 ans était trop fort pour la star de nouvelle génération.

«J’adore ça de lui»: Novak Djokovic

Tsitsipas était sur une séquence de 8 victoires consécutives avant de se qualifier pour Djokovic. Il tentait de décrocher son deuxième trophée dans la deuxième semaine consécutive après avoir défendu avec succès son titre Open 13 à Marseille.

Djokovic a félicité Tsitsipas pour son désir d’apprendre et de s’améliorer après chaque match. Il pense également que le n ° 6 mondial est capable d’atteindre le sommet du classement ATP et de remporter de nombreux titres du Grand Chelem.

«Il est très intelligent, très sage. Vous avez entendu ses paroles sur le terrain. Je lui ai dit après le match que j’aime ça de lui. J’adore le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à apprendre de l’expérience et à comprendre quelque chose de nouveau sur lui-même afin qu’il puisse s’améliorer, s’améliorer », a déclaré Djokovic lors de la conférence de presse d’après-match.

«C’est pour moi un trait de champion, de quelqu’un qui a à coup sûr un grand potentiel pour être n ° 1 au monde et gagner des slams et être le grand ambassadeur de notre sport. Il l’est déjà, mais il a un grand avenir devant lui. Je suis sûr “, a-t-il conclu.

L’ascension de Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas est entré en scène en 2018 après être passé du 91e au 15e rang du classement ATP. Il a terminé son année décisive en remportant les finales ATP Next-Gen.

L’arme grecque a amélioré son jeu l’an dernier, atteignant sa première demi-finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2019. Il a également appris à faire face aux défaites après une baisse de forme en milieu de saison. Cependant, il a retrouvé sa forme dans le swing asiatique avant de terminer l’année avec le plus grand titre de sa carrière à ce jour lors des finales de l’ATP World Tour 2019.

