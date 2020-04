“Il est très possible qu’il n’y ait pas de tennis en 2020”

Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, a assisté hier aux médias italiens par le biais d’un appel vidéo et a précisé que ce n’était pas le moment de fixer une date de retour vu la situation actuelle. Avec l’incertitude de ce qui se passera à l’avenir, il a déclaré que Il n’y aura probablement plus de tennis cette année.

04/09/2020 à 12:56

CEST

Sport.es

“Personne ne sait quand nous reviendrons donc il est inutile de parler d’août ou de septembre maintenant. Il ne sert à rien de vous heurter la tête contre le mur pour quelque chose qui pourrait ne pas se produire. Le tennis pourrait ne pas reprendre avant l’année prochaine“at-il noté.

“Les Italiens sont le pays avec la Chine qui a le plus souffert. Il y a une grande inquiétude, beaucoup de questions, sur le moment où nous allons rejouer. Et peu de réponses parce que personne ne sait”, a-t-il ajouté.

Avec cette crise, de nombreux tournois ont été suspendus ou reportés avec une nouvelle date. Parmi eux, surpris l’annulation de Wimbledon, une décision qui a laissé Roger Federer “dévasté”.

Un autre grand tournoi comme Roland Garros a également subi les conséquences de la crise. Bien qu’il ne soit pas clair s’il y aura plus de tennis cette année, l’ATP et les joueurs de tennis veulent donner la priorité au «Grand Chelem».

“Les joueurs de tennis sont d’accord avec moi. J’ai parlé à tous les membres du Players Council. J’ai parlé à Nadal, Federer et Djokovic, et ils conviennent que essayez de jouer les tournois les plus importants. Il est donc logique d’avoir déplacé Roland Garros en septembre. Il serait moins logique de jouer à l’US Open trois semaines plus tard. Si le tennis ne reprendra pas début septembre, je doute fort que ce soit plus tard “, a déclaré l’italien.

“Nous voulons jouer le maximum de tournois pour le classement, pour le prix et pour divertir les fans. Je représente l’ATP mais le «Grand Chelem» est le «Grand Chelem»“Gaudenzi a souligné les grandes compétitions.

“Nous avons les finales ATP en novembre, mais mon souhait est que les joueurs qui participent à la London Masters Cup aient eu l’occasion de montrer qu’ils sont les meilleurs en trois tournois du slam et sept des Masters 1000, et que nous pouvons couronner le meilleur joueur du monde. “

Pour réorganiser ce qui reste de 2020, ils envisagent déjà quelques alternatives, comme une tournée terrestre de quatre semaines après l’US Open, au cas où elle pourrait avoir lieu.

“Le meilleur scénario possible serait jouer la tournée nord-américaine en été, puis atterrir, puis la tournée asiatique, puis les finales ATP. Si l’Open des États-Unis est annulé, tout devient plus compliqué car alors nous préparerions le terrain pour continuer à jouer en novembre et décembre. Pour l’instant, l’idée est de revenir le 13 juillet “, a expliqué Gaudenzi.

.