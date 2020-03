“ Il était définitivement indolore ” – Tim Henman fait une mise à jour majeure sur la forme physique d’Andy Murray

Tim Henman a publié une mise à jour majeure sur la forme physique d’Andy Murray, affirmant qu’il pensait que l’ancien numéro un mondial était «définitivement indolore».

Henman a une relation étroite avec Murray et a passé du temps avec lui à sa base d’entraînement cette semaine.

Murray devait revenir à l’Open de Miami avant son annulation en raison de la crise des coronavirus, avec d’autres annulations, ce qui signifie qu’il ne peut pas tenter un retour pendant au moins six semaines.

Henman, cependant, a été incroyablement encouragé par ce qu’il a vu.

“Après l’avoir vu jouer cette semaine, il était définitivement indolore et je pense donc que pour le moment, cela ne semble pas être nécessaire”, a déclaré Henman sur les chances de Murray d’avoir besoin de plus de chirurgie.

“Ce serait très frustrant s’il avait besoin d’une autre opération – chaque fois que vous ouvrez le corps et que vous vous faites opérer, il faut du temps pour récupérer, donc je suis sûr qu’il est très désireux d’éviter cela.”

«J’adore le fait qu’il veut toujours être là-bas pour essayer de revenir.

“Il est vraiment en territoire inconnu parce que normalement quand vous avez une blessure, il y a beaucoup d’autres qui ont eu la même blessure mais ce n’est pas le cas pour Andy Murray.

«Il y a beaucoup de gens qui ont eu de nouvelles hanches mais pas à 32 ans et pas ceux qui veulent recommencer à jouer au tennis de classe mondiale. Il est donc incroyable de voir à quel point il a déjà bien fait.

«Le voir sur le terrain d’entraînement et voir à quel point il s’amuse, je pense que c’est incroyablement impressionnant, surtout compte tenu de ce qu’il a déjà accompli dans le jeu.

«Donc j’espère juste qu’il pourra reprendre la partie principale.

«Les blessures vont vraiment avec le territoire, mais lorsque vous êtes un joueur de tennis et que vous concourez autant qu’eux, vous allez vous faire des soucis.

«Federer a fait un aussi bon travail que quiconque en évitant les blessures, mais il est actuellement absent pour une opération au genou.

“Donc, cela arrive et il vous suffit de le gérer et de vous assurer que vous êtes patient et que vous attendez d’être à 100% en forme et en bonne santé pour revenir.”

Malgré la mise à jour positive, Henman appelle toujours à la prudence lors du retour de Murray, admettant qu’il existe une fenêtre d’opportunité qui se ferme lentement.

“C’est difficile parce que le temps ne s’arrête pas”, a ajouté Henman.

«Il a 32 ans et il ne rajeunit pas et c’est là que ça va être difficile car le temps n’est pas de son côté.

“Mais c’est incroyable de revenir et de gagner un tournoi sur le circuit – gagner Anvers comme il l’a fait l’année dernière était une réussite incroyable et je pense qu’il peut revenir jouer encore mieux.

“Participer à plus de sept matches en cinq sets comme il devra le faire pour remporter les titres du grand chelem sera très, très difficile.

“Mais comme je l’ai vu maintes et maintes fois avec Andy Murray, si vous lui dites qu’il ne peut pas faire quelque chose, il aime certainement prouver que les gens ont tort.”

