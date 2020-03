«Il était difficile d’accepter les nouvelles sur les Jeux olympiques, mais nous ne pouvons pas ..»

Le jeune russe Andrey Rublev faisait partie des joueurs qui attendaient avec impatience de participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, prêt à embrasser sa première manche comme un olympien. Après avoir raté l’occasion de jouer pour la Russie à la Coupe ATP, Andrey devra maintenant attendre plus pour porter à nouveau le maillot national, avec un coronavirus annulant les Jeux Olympiques et les programmant pour l’année prochaine.

Andrey a exprimé sa tristesse quand il a appris la nouvelle, admettant qu’il n’y avait pas grand-chose à faire à ce sujet dans cette situation, se préparant pour 2021. Il y a un peu plus d’un an, Rublev était classé en dehors du top 100 après une méchante blessure au dos de Monte-Carlo 2018, impossible de retrouver l’ancien formulaire et les résultats.

Le Russe a livré le premier résultat notable après avoir atteint la finale à Hambourg l’été dernier, étonnant Roger Federer à Cincinnati en route vers le quart de finale et se qualifiant pour les huitièmes de finale à l’US Open. Le natif de Moscou a remporté le titre dans sa ville natale, clôturant la saison avec quatre victoires pour la Russie à la finale de la Coupe Davis et espérant plus de la même chose à la Coupe ATP début janvier.

Au lieu de Rublev, la Russie a choisi d’offrir une chance à Daniil Medvedev et Karen Khachanov, avec Andrey choisissant Doha comme son premier événement en 2020, battant quatre rivaux pour soulever le trophée et répétant la même chose à Adélaïde une semaine plus tard pour conclure 500 points et 15 victoires consécutives!

Alexander Zverev l’a évincé au quatrième tour de l’Open d’Australie pour mettre fin à la séquence russe, Filip Krajinovic et Daniel Evans battant Andrey en quart de finale à Rotterdam et Dubaï. Comme tous les autres joueurs, Andrey est assis à la maison à Moscou, travaillant sur sa forme physique et espérant recommencer la saison dès que possible, bien que cela ne semble pas très probable pour le moment.

“Il était difficile d’accepter les nouvelles sur les Jeux Olympiques parce que je veux toujours participer à un tel événement. Je ne suis jamais allé aux Jeux Olympiques auparavant et cela aurait été ma première expérience là-bas. Bien sûr, j’étais bouleversé mais nous pouvons ne fais rien à ce sujet.

La situation ne semble pas bonne, mais tout le monde essaie de rester positif. Les Jeux Olympiques n’ont été reportés qu’à l’année prochaine et ce temps devrait passer rapidement; esperons le meilleur.”