«Il était impossible de dormir» – Rafael Nadal admet que l’épopée de Roger Federer l’a gardé absorbé

L’épopée de l’Open d’Australie entre Roger Federer et John Millman était si bonne que même Rafael Nadal ne pouvait pas l’éteindre.

Federer et Millman se sont affrontés en début de matinée à Melbourne, Federer finissant par l’emporter sur un bris d’égalité des champions alors qu’il semblait être presque vaincu.

Et, bien qu’il ait son propre match à préparer pour le lendemain, Nadal admet qu’il a été absorbé par le match de son plus grand rival jusqu’au dernier coup.

“J’ai vu jusqu’à 13 heures, il était impossible de dormir en regardant le match”, a expliqué Nadal.

«C’était très émouvant à la fin, je l’ai apprécié.

“Millman est un combattant, il semble qu’il n’arrête jamais de courir, et il a le sourire aux lèvres avec une attitude positive tout au long du match, il a un grand caractère sur le court, je pense.”

Federer lui-même a reconnu que c’était une bataille incroyable et que, pensait-il, il a eu beaucoup de chance de gagner.

«C’était difficile. Dieu merci, c’est un super bris d’égalité, sinon j’aurais perdu celui-ci.

«Je pense que John a joué un grand match. C’est descendu au fil, un peu de chance peut-être. Je devais rester si concentré, prendre les bonnes décisions. Il a continué à venir avec les marchandises.

“Je me suis dit:” OK, je n’ai pas trop mal joué “. Je m’apprêtais à m’expliquer en conférence de presse. Quel match. John méritait plus de la moitié de celui-ci. »

