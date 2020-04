“Il était près de gagner” – Carlos Moya pense que Rafael Nadal aurait pu battre Dominic Thiem

Rafael Nadal a débuté la saison en espérant aller plus loin dans l’Open d’Australie que l’année dernière. Il a fini par sortir quelques tours plus tôt, perdant contre Dominic Thiem dans un match exténuant. L’entraîneur de Rafa, Carlos Moya, pense que les choses auraient très bien pu se passer différemment.

Après une Coupe ATP quelque peu décevante, où il a perdu face à Novak Djokovic et David Goffin, Nadal a tourné son regard vers le premier Major. L’année dernière, il était loin de remporter enfin un deuxième titre de l’Open d’Australie, mais a été détruit par Djokovic.

Cette fois-ci, il n’a pas pu dépasser les quarts de finale, alors que Thiem a battu l’Espagnol 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6).

Alors qu’il était décevant de voir Rafa perdre avant de pouvoir jouer contre Djokovic, Thiem méritait certainement sa victoire. C’était un match incroyable à regarder, peu importe le résultat.

N’oublions pas, l’Open d’Australie est le Grand Chelem le moins réussi de Rafael Nadal. Cela n’empêcherait pas vraiment Rafa d’être déçu; il participe à chaque événement pour le gagner – rien de moins, rien de plus.

Rafael Nadal remporte le 85e titre ATP

Après l’Open d’Australie, Nadal a joué à l’Open du Mexique à Acapulco, où il a remporté son 85e titre du Tour!

Ce n’était peut-être pas le meilleur début de saison pour Rafa, mais ce n’était pas le pire.

Malheureusement pour lui, le Tour a été suspendu peu de temps après son titre à Acapulco. Il a également été enfermé dans une bataille serrée avec Djokovic pour la place de n ° 1 mondial, qui se poursuivra à la reprise de la saison.

Carlos Moya pense que le début de saison de Rafa a été assez satisfaisant.

«Le départ n’a pas été mauvais. Il a remarqué une certaine fatigue mentale à Melbourne lors de l’Open d’Australie. Il est passé de moins en plus pendant le tournoi et aurait pu battre Dominic Thiem en quart de finale, bien qu’il ait été plus performant et inspiré et était même près de remporter le titre. Ensuite, nous sommes allés à Acapulco et il a bien joué au tennis dans des conditions qui lui conviennent. »

Comment parler du tennis sans parler de la situation COVID-19?

L’annulation d’Indian Wells a pris Moya par surprise. Avec le recul, il voit cela comme un signe d’avertissement.

«J’étais prêt pour Indian Wells, mais ce n’était pas le cas. Je suis revenu d’Acapulco et Rafa y est resté. C’était une surprise qu’ils aient annulé Indian Wells. C’était une sorte d’avertissement de ce qui allait arriver. »

Hier, les responsables de l’ATP ont annoncé la prolongation de la suspension du Tour jusqu’au 13 juillet. Wimbledon est désormais annulé.

La seule bonne nouvelle pour Moya et Rafa est que l’Open de France est toujours sur les cartes. Cela peut être juste une semaine après l’US Open, mais Nadal ne s’en souciera pas vraiment.

Si la poussée vient à pousser, il pourrait simplement choisir de sauter l’US Open pour se concentrer sur l’argile. Cependant, je m’attends à ce qu’il joue les deux événements, à condition qu’ils se déroulent comme prévu.