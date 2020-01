“Il était très important pour moi de rester concentré sur l’équipe”

La victoire de Benoit Paire sur Dusan Lajovic n’a pas suffi à permettre à la France de battre la Serbie en Coupe ATP. Novak Djokovic a mené son équipe en simple et en double, permettant à la Serbie de se qualifier pour les quarts de finale. Djokovic et Viktor Troicki ont remporté la victoire 2-1 à égalité dans un match décisif en double contre le Français Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 6-3, 6-7 (5) 10-3.

Pour la Serbie, c’est aussi une revanche après l’énorme déception de la Coupe Davis fin novembre. “Ce n’était pas facile. Lorsque vous avez beaucoup d’occasions et lorsque vous servez pour le match, lorsque vous menez 6/4 au tie-break, ce n’est pas facile “, a déclaré Paire.

“Mon équipe est restée avec moi, m’a dit de rester concentré sur le match. Je jouais bien alors ils m’ont dit de continuer comme ça et nous verrons.” «Honnêtement, si je suis seul sur le court, je peux casser plus que la raquette; Je peux détruire toutes mes raquettes et quitter le terrain.

C’est pourquoi ils m’ont dit: «Restez détendu et vous verrez ce qui se passe. Pour le moment où vous jouez bien, c’est un bon match, beaucoup de vainqueurs, quelques erreurs «Mais c’était très important pour moi de rester concentré sur l’équipe», a ajouté Paire.

“Quand Gael est venu et m’a dit:” Ouais, tu dois te battre, tu dois te battre pour l’équipe “, je l’ai fait, c’est pourquoi je suis heureux”. Le joueur français n ° 2 en simple a montré qu’il était en forme deux semaines avant le début de l’Open d’Australie.