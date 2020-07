« Il était un joueur complet, mais Roger Federer … », explique une ancienne star française

Andy Roddick a été le dernier grand champion américain dans le circuit masculin, mais n’a réussi à remporter qu’un seul titre du Slam – l’US Open en 2003 – et n’a passé que 13 semaines au sommet du classement mondial. ‘A-Rod’ a perdu trois finales à Wimbledon, toutes contre Roger Federer, qui s’est moqué de lui surtout en 2009 alors qu’il semblait prêt pour la revanche de l’Américain.

Même à l’US Open de 2006, après avoir atteint la sixième position grâce à la victoire à Cincinnati, il a été contraint de s’incliner devant le Suisse en quatre sets. L’ancien joueur de tennis français Florent Serra pense que 20 fois champion du Grand Chelem a empêché Roddick de pouvoir égaler les records de son compatriote Pete Sampras.

Serra sur Andy Roddick

« Andy Roddick a été non seulement victime de l’émergence de Roger Federer mais aussi du ralentissement général des surfaces », a expliqué Florent Serra, ancien numéro 34 mondial. «C’était un joueur puissant et complet (un peu plus faible du revers de toute façon) qui, avec sa qualité de service, aurait dû gagner à plusieurs reprises Wimbledon et l’US Open si les surfaces n’avaient pas ralenti.

Il est certain que son bilan contre Federer montre à quel point le Suisse a détruit toutes les possibilités pour lui de faire une énorme carrière et de rattraper Pete Sampras. Quand on regarde son bilan contre Djokovic par exemple, on se rend compte qu’il avait vraiment le niveau pour rivaliser avec les Big 3 même si entre 2007 et 2012, le Serbe n’était pas encore à son meilleur ».

Federer et Andy Roddick ont ​​joué 24 fois et Federer mène leur tête-à-tête 21-3. Roddick a perdu son classement n ° 1 face à Federer après que Federer a remporté son premier Open d’Australie en 2004. Leur rivalité comprend quatre finales de tournois du Grand Chelem, trois à Wimbledon et une à l’US Open, toutes remportées par Federer.

Roddick lui-même a dit que ce n’était pas vraiment une rivalité, étant si unilatéral. Lors de la finale de Wimbledon en 2009, Roddick a perdu contre Federer en cinq sets. Le match comprenait un cinquième set de 30 matchs (un record final du Grand Chelem) et a duré plus de quatre heures.

Dans le dernier match du set décisif, le service de Roddick a été interrompu pour la première fois du match. Avec cette victoire, Federer a battu le record de Pete Sampras de 14 titres en simple du Grand Chelem, et Roddick s’est excusé auprès de Sampras (qui était présent) de ne pas avoir pu arrêter Federer.