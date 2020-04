Il fallait faire quelque chose pour aider les joueurs de rang inférieur il y a longtemps

La star du tennis australien John Millman dit que quelque chose devait être fait pour aider les joueurs de rang inférieur il y a longtemps, mais il est heureux de voir qu’ils n’ont pas été oubliés pendant la pandémie de coronavirus. Depuis que le Tour a été suspendu, les joueurs de haut niveau ont exhorté les principaux acteurs du tennis à aider les professionnels de rang inférieur car ils craignaient que ces joueurs ne rencontrent des difficultés financières majeures.

Djokovic, le président du Conseil des joueurs de l’ATP, s’est présenté et a suggéré que les 100 meilleurs joueurs donnent chacun de 5000 à 30000 au fonds de secours des joueurs – cet argent serait distribué aux personnes les plus touchées par la suspension du Tour.

“Si le souci est d’aider les joueurs classés 250-700 dans le monde, pourquoi a-t-il fallu une pandémie mondiale pour le réaliser? Sûrement, au cours des nombreuses années d’augmentations de prix élevées, nous aurions peut-être dû répartir un peu plus l’écart, “Millman a déclaré dans un message sur Twitter.

Je suis d’accord mec. Tout ce que je dis, c’est que ce problème existe depuis un certain temps et pendant une bonne partie de cette période, les joueurs les moins bien classés et ce qu’ils faisaient n’ont jamais été la priorité.

