«Il faut beaucoup pour être parmi les 10 meilleurs joueurs» – Borna Coric sur la solidité de l’élite

Borna Coric est un jeune joueur talentueux, mais il n’a pas encore exploré son potentiel autant qu’il le pouvait. Il y a quelques années, Coric était censé faire pression pour une place parmi les 10 premiers du Tour. Malheureusement, il a eu du mal à répondre à ces attentes, du moins jusqu’à présent. Dans une interview avec tennismagazine.de, Coric a parlé d’un large éventail de sujets.

En 2014, l’ATP a décerné à Borna Coric le titre d’ATP Star of Tomorrow, car il était le plus jeune joueur du Top 100. Le Croate avait clairement le talent pour être un joueur de haut niveau dans ce sport. En 2015, Borna figurait parmi les 50 meilleurs joueurs et tout le monde a commencé à remarquer le jeune enfant.

Borna Coric à son entrée dans le Top 10

La condition physique est un énorme catalyseur dans un sport comme le tennis. Vous pourriez posséder tout le talent du monde, vous pourriez être le joueur le plus travailleur et pourtant, si vous tombez blessé, vous ne pouvez rien y faire.

Coric, malheureusement, a également dû faire l’expérience de ce côté du sport lorsqu’il s’est blessé au genou en 2016. Il a été contraint de subir une intervention chirurgicale, ce qui a écourté sa saison. Il est revenu l’année suivante pour remporter son premier titre ATP, poursuivant son ascension dans le sport.

Il y a quelques années, John McEnroe avait prédit que Coric entrerait dans le top 10. Avance rapide jusqu’en 2020 et il n’a pas encore atteint le Top 10. Qu’est-ce qui a empêché le Croate de le faire?

“C’est dur à dire. Il faut beaucoup pour être un top 10 des joueurs. Je dois améliorer toutes les parties de mon jeu, le service et le coup droit. De plus, le revers, qui est mon meilleur coup. »

Parlant des nombreuses influences sur sa carrière, Borna a désigné Goran Ivanisevic et Ivan Ljubicic comme les deux joueurs qui ont eu le plus d’impact sur lui. Élaborant sur la dynamique qu’il partage avec Ivanisevic, Coric avait de bonnes choses à dire sur l’ancien champion du Grand Chelem.

«Quand j’avais 13 ans, je n’avais pas d’entraîneur et je me sentais un peu perdu. Je n’ai pas bien joué. Ajouté à cela, je me suis cassé le bras. J’ai dû subir deux fois une opération. Goran était là pour moi au pire moment de ma carrière. Il m’a ensuite formé pendant environ un an. Nous échangeons encore souvent des idées. »

Goran fait actuellement partie de l’équipe d’entraîneurs de Novak Djokovic. Soit dit en passant, le jeu de Borna est similaire au Serbe à certains égards. Goran aidera peut-être Coric à entrer dans le Top-10 une fois qu’il aura quitté l’équipe de Novak. Borna a certainement le talent pour devenir un joueur de premier plan.