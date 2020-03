Il faut penser que ce sera une saison plus courte et s’adapter

L’Argentin Diego Schwartzman a déclaré qu’il travaillerait sur l’entraînement et son équipement pendant la suspension de six semaines de tous les tournois de tennis, dans une interview à La Nacion. L’Argentin, qui a dû prendre sa retraite lors de sa dernière épreuve à l’Open d’Argentine, a déclaré: «Nous cherchons à faire quoi avec mon équipement.

Je suppose que oui: nous prétendrons que l’année n’a pas commencé et nous préparerons une pré-saison de trois ou quatre semaines. Nous devons penser que ce sera un an un peu plus court que la normale et nous devons nous adapter. » Schwartzman dit qu’il a pris les précautions de santé régulières lors de son voyage à Indian Wells, où il a découvert que le tournoi avait été annulé: “Je voyage et je vole depuis de nombreuses années, donc quand je suis parti d’ici, d’Argentine, aux États-Unis , comme toujours, j’ai eu mon gel d’alcool et j’ai essayé de me laver les mains très souvent.

Je prends grand soin de moi à chaque voyage car chaque lundi, en raison de mon métier, je dois être à 100%. J’ai toujours pris soin de moi, j’ai donc pris les précautions habituelles. Pas beaucoup plus que cela. Je n’avais pas peur. Je ne l’ai pas aimé (la façon dont la tournamnest a été annulée) principalement parce que j’ai atterri à Los Angeles dimanche et j’ai découvert qu’elle avait été annulée par des messages de Facundo Lugones [Argentine coach of Briton Cameron Norrie] et Fede Coria, qui étaient là dans le tournoi.

J’ai même regardé si ce n’était pas le poisson d’avril, je pensais qu’ils me plaisantaient, mais j’ai vu un e-mail qui était uniquement en anglais, il n’était pas dans deux langues comme il aurait dû l’être et le titre était très calme, quelque chose comme ça comme “notification ATP”

Souvent, ces e-mails ne contiennent pas d’informations aussi pertinentes ou vous les ouvrez le lendemain après les avoir reçus. C’était la façon de communiquer qu’un tel tournoi était suspendu. C’est ce qui le mettait en colère, car la décision de l’annuler était la plus sage.

Le lendemain, la chose la plus saine, c’était d’annuler Miami. Je comprends que cela a pris quelques jours, ils ont aussi attendu l’avis des joueurs, des gouvernements et de tout ce qui se passait, mais le plus sage a été fait.

La suspension totale est très bien, car il y a beaucoup d’athlètes qui sont avec le virus et qui en infecteraient d’autres et le virus se multiplierait. “L’Argentin a ajouté qu’il pense que le système de classement devrait être gelé jusqu’à nouvel ordre ou être des moyennes mais il a reconnu que ce fut une décision difficile.

Enfin, Schwartzman a également déclaré qu’un de ses amis Paulo Dybala, le footballeur de la Juventus, avait été isolé à Turin parce que Daniele Rugani, un de ses coéquipiers, avait été testé positif pour le coronavirus. “J’ai très peu parlé.

Je sais ce que tout le monde sait. Qu’ils sont en quarantaine, en Italie. Un de ses collègues était positif et je pense que le week-end, ils ont fait des études sur l’ensemble du campus, mais ils étaient tous parfaits. ”