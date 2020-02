Il l’a encore fait! Novak Djokovic survit à Dominic Thiem pour remporter son huitième titre de l’Open d’Australie

Prends un arc, Novak Djokovic! Le Serbe a réalisé un autre brillant retour en finale du Grand Chelem en battant Dominic Thiem en cinq sets pour remporter l’Open d’Australie pour la huitième fois.

Le champion en titre a regardé vers le bas et dehors au milieu du match alors que Thiem a réclamé une avance de deux sets à un, mais après quatre heures, c’est Djokovic qui a tenu la Norman Brooks Challenge Cup en altitude sur la Rod Laver Arena.

Sa victoire de 6-4, 4-6, 2-6, 6-2, 6-4 lui a valu un 17e titre du Grand Chelem, lui laissant seulement trois derrière le record de Roger Federer de 20 et deux à la dérive de Rafael Nadal, deuxième.

Le roi est revenu 👑

Pourtant, pendant de longues périodes du match, il semblait qu’il hésiterait contre le premier finaliste de Melbourne Park, Thiem.

Le rouleau compresseur Djokovic avait l’Autrichien dans les cordes au début du premier set alors qu’il prenait une avance de 3-0, mais son plus jeune adversaire a pris pied dans le match et s’est cassé.

Cependant, le Serbe a retrouvé son rythme et a réclamé la pause décisive du match 10 pour prendre le set.

Mais le match a tourné sur sa tête dans le deuxième set alors que Djokovic a commencé à raté avec le nombre d’erreurs non forcées s’accumulant alors que Thiem augmentait son jeu. Après avoir perdu deux points de rupture, Thiem a finalement obtenu la pause à la troisième fois de demander dans le troisième match, mais Djokovic était de retour à égalité comme il a fait une pause dans le huitième match.

Djokovic n’était pas à son meilleur et commençait à être irrité par la foule alors qu’il avait également obtenu deux violations du temps pour vraiment le pousser près du bord.

Il était visiblement bouleversé par l’arbitre de chaise après la deuxième violation de temps et a eu un essai complet avec l’officiel après que Thiem se soit à nouveau cassé pour prendre le deuxième set.

“Vous vous êtes fait remarquer dans ce match, super boulot, mec, surtout sur le deuxième”, a-t-il déclaré à l’arbitre Damien Dumusois.

“Vous vous êtes rendu célèbre, bien fait.”

Le Serbe est complètement sorti de l’ébullition après cela et Thiem a pris les devants, se précipitant dans une avance de 4-0 avec deux pauses avant de le servir pour un set de deux à une avance.

Djokovic a appelé l’entraîneur au milieu du troisième set et encore à la fin du set et cela a semblé aider.

Après que Thiem eut un look-in dans le troisième match du quatrième set, le Serbe prit le contrôle avec la pause au huitième match pour l’emporter sur le décideur.

Et en un clin d’œil, le champion en titre était 2-1 avec la pause cruciale à venir dans le troisième match. Thiem a tout jeté sur lui lors du match suivant et a marqué deux points de rupture, mais le maître a refusé de bouger et a tenu le coup.

Djokovic est sorti au service du championnat à 5-4 et s’est rapidement retrouvé à 40-15, et il n’avait besoin que d’une balle de match alors que Thiem était large avec un coup droit.

