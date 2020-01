“Il ne faut pas toujours que ce soit une finale” – Roger Federer explique pourquoi il joue au tennis

Pour la première fois sur la Rod Laver Arena, un super tie-break a été joué. Le super-tie-break a basculé lorsque les deux hommes de l’ATP, Roger Federer et John Millman, se sont battus sur le premier terrain australien pour remporter leur victoire à Melbourne.

Dans le presseur d’après-match de Federer, la légende suisse a révélé pourquoi il jouait au tennis à l’âge de 38 ans. Il aime les combats épiques comme celui de vendredi et gagner autant de matchs que possible.

«Je pense que si je joue au tennis, c’est à cause des titres gagnés, en essayant de gagner autant de matchs que possible, de m’amuser sur le court mais aussi d’être dans des matchs épiques comme celui-ci. Ça ne doit pas toujours être des finales, je suppose. Tant que la foule est dedans, vous avez une grande bataille avec un adversaire que vous admirez et respectez vraiment, c’est un bon sentiment », a déclaré Roger Federer.

Pour la toute première fois, seulement la moitié de la Rod Laver Arena encourageait Federer. Et le reste était enraciné pour le porte-drapeau australien Millman. Les acclamations «Come on Roger» et «Come on John» résonnaient avec la même amplitude de décibels.

Federer a également réfléchi au test horrible contre le favori de la maison Millman à l’Open d’Australie 2020.

Roger Federer sur son esprit combatif

“Je veux dire, en ce moment même, c’est très exténuant et très, parfois, très décevant, vous savez, que vous êtes dans des situations où je ne sais pas, vous vous cassez dans le cinquième ou vous êtes dans le super disjoncteur et perdre le premier set. Ce n’est pas encore un gros problème, pour être honnête. C’est à ce moment-là que vous commencez vraiment à vous demander, vous savez, par exemple pourquoi je ne pourrais pas clôturer ce match plus tôt et toutes ces choses? », A ajouté Federer.

Dans le cinquième set, le numéro trois mondial Roger Federer a été brisé à 2-1 et toute sa base de fans était sceptique quant à sa 100e victoire à l’Open d’Australie. Cependant, le maestro suisse a rapidement riposté et équilibré le set à 2-2. Le joueur de 38 ans a trouvé ses moyens de gagner après avoir été distancé par 4-8 dans le super breaker. Plus tard, avec sa magie, il a scellé sa victoire à 10-8.

“Ensuite, tout d’un coup, vous changez tout ça en deux minutes et ça valait vraiment la peine, vous savez, tout ce que j’ai vécu. Je suis content d’avoir eu ce match ce soir. J’espère que je ressentirais la même chose aussi si j’avais perdu, pour être honnête. »

Dans la bataille de quatre heures et de trois minutes, Federer a commis 82 fautes directes. Cette statistique l’a littéralement dérangé jusqu’à la fin du match. Lors de son interview sur le terrain, Federer balbutiait et manquait de mots pour exprimer ses émotions. Sa 100e victoire à Melbourne n’aurait pas pu être mieux scénarisée.