il ne pourrait plus y avoir de tennis pour 2020

La star du double britannique Ken Skupski, 36 ans, pense qu’il y a de fortes chances pour que toute la saison soit finalement annulée. Le 12 mars, l’ATP a suspendu la tournée pendant six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus. La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 7 juin.

La saison devrait maintenant reprendre le 8 juin, au début de la saison de gazon. Mercredi, l’AELTC a révélé qu’elle tiendrait la réunion du conseil d’urgence la semaine prochaine pour décider du sort des Championnats. Cette année, Wimbledon devrait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet.

Le quintuple champion de l’ATP en double, Skupski, doute que la saison sur gazon soit jouée. “Selon moi, cela va prendre au moins six mois et nous ne serons peut-être même pas de retour pour le reste de l’année”, a déclaré Skupski au Daily Mail.

“Je ne m’attends certainement pas à ce que la saison sur gazon ait lieu et je pense que même l’US Open (fin août) pourrait être optimiste.” Nous devons être réalistes à ce sujet et réaliser l’importance de ce qui se passe.

Cela ne sera facile pour personne. Au moins pour moi, j’ai la distraction des enfants. Les joueurs de tennis doivent être assez égoïstes dans leurs perspectives et cela ne me surprendrait pas si certains des plus jeunes se débattaient avec cela, car il est si difficile de savoir comment nous vivons habituellement. “

Skupski, classé n ° 51 mondial, a fait le quart de finale de l’Open d’Australie avec son nouveau partenaire Santiago Gonzalez en janvier dernier. Lors de leur dernier tournoi disputé avant la suspension, Skupski et Gonzalez ont été battus en quart de finale d’Acapulco.