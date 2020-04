Felix Auger-Aliassime est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois tournois Challenger avant ses 18 ans. Le 14 octobre 2019, l’as canadien atteint la 17e place du classement ATP. Dans le circuit majeur, il a atteint la finale à cinq reprises en subissant autant de défaites.

Felix passe l’isolement au Canada avec sa famille. “Je n’ai pas l’habitude d’être loin des tribunaux aussi longtemps”, a-t-il déclaré à ATPTour.com. «C’est presque comme ce qui se passe quand on a une blessure, mais je ne suis pas vraiment blessé.

La bonne chose est que je tiens bien. Mes esprits sont bons. Heureusement, tout le monde dans ma famille est en bonne santé. Je n’ai pas ralenti ma condition physique et je suis en train de suivre mes routines. En tant que joueurs de tennis, nous n’avons pas beaucoup de mois pour nous entraîner et nous améliorer physiquement, donc je prends ce temps pour le faire.

Je peux rester actif et continuer à aller mieux, ce qui est bien. Il n’y a jamais un jour où vous ne pouvez pas vous améliorer d’une manière ou d’une autre. J’ai pu réfléchir un peu sur les premiers mois de la saison, ce que je ferais différemment et ce que je ne ferais pas différemment; ce avec quoi j’ai été bon, et pas aussi bon.

J’ai eu le temps d’appeler mes entraîneurs et d’analyser quelques matchs, ce qui me tient aussi occupé. Mais en même temps, j’essaie de ne pas trop regarder le passé. J’aime rester patient et me concentrer sur ce que je fais tous les jours pour aller mieux ».

En ce moment, Auger-Aliassime pense à plus que du tennis. “C’est un moment fou, et je pense que tout le monde se rend compte que le monde fait une pause”, a-t-il ajouté. «C’est une sorte de pause forcée pour nous.

Nous poussons notre monde à la limite, et maintenant avec la vitesse de propagation du virus, nous constatons qu’un problème dans un pays est le problème de tout le monde. Je pense que tout le monde se rend compte que c’est le moment de rester à l’écart, de rester à la maison, mais aussi de s’unir dans nos actions.

Quoi que nous fassions à partir de maintenant, cela affectera la vie de tous les autres. Ce ne sont pas seulement les gouvernements qui s’en rendent compte, c’est tout le monde. Ce virus affecte tout le monde. Nous sommes tous confrontés au même problème. ”