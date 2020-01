«Il n’y a pas de meilleur début de saison que le swing australien»

En attendant le premier champion du Major à domicile depuis Melbourne depuis 1978, les yeux de l’une des plus grandes nations du tennis seront braqués sur Ashleigh Barty à partir du 20 janvier, avec le no. 1 chassant la deuxième couronne majeure après Roland Garros en juin dernier.

Ashleigh débutera la nouvelle saison à Brisbane mercredi contre Maria Sharapova ou un qualifié, espérant prendre de l’ampleur là-bas et à Adélaïde avant de se diriger vers Melbourne en tant que favorite avec Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Elina Svitolina, Petra Kvitova et Bianca Andreescu.

Après avoir terminé ses préparatifs intersaison, Barty est prête à embrasser sa partie préférée de la saison devant les fans à domicile, désireuse de lui donner les meilleurs titres et de poursuivre les titres. En outre, elle est pleinement consciente des feux de brousse dévastateurs qui détruisent les maisons et la faune sauvage depuis des semaines maintenant, décidant de faire don de la totalité du prix de Brisbane.

Fin 2019, Ashleigh a fait un don de 30000 $ à la RSPCA et elle souhaite aider les personnes qui ont perdu leur maison et les membres de leur famille, rejoindre d’autres athlètes du monde entier et aider son pays à faire face à l’une des plus grandes catastrophes de la dernière quelques décennies.

“C’est formidable de commencer la saison à Brisbane, c’est mon jardin et je me sens bien ici, il n’y a rien de mieux que de commencer un autre été australien. Je ne ressens aucune pression avant les tournois; il s’agit de profiter de cette période de l’année; comme une nation du Grand Chelem, nous avons la chance de pouvoir obtenir le soutien ici en Australie.

C’est un sentiment spécial de commencer la saison à la maison, de passer quelques semaines formidables et de dormir dans votre mauvais, même si vous perdez tôt à l’un des événements. Il y a eu de belles initiatives de la part des joueurs de tennis, des joueurs de cricket et d’autres athlètes et des gens de partout au pays qui sont prêts à donner et à lutter contre ces feux de brousse.

J’ai vu les premiers incendies de l’avion en rentrant chez moi depuis la finale de la Fed Cup, qui était au début de novembre, et ils durent depuis quelques mois. C’était bien de faire un don à la RSPCA Australie à l’époque et que les premiers fonds aient été utilisés. Maintenant, nous devons également aider les personnes qui ont perdu leur maison et leur famille. ”