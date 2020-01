“Il n’y a pas de pression, je joue pour moi”

Le joueur de tennis suédois Leo borg, fils du légendaire Björn Born, a déclaré lundi à Barranquilla, des padonrticipates lors de la deuxième étape du World Youth Tennis, que son nom de famille n’est pas une pression pour réussir au tennis.

“Je ne pense pas qu’il y ait de pression, car je ne joue que pour moi & rdquor ;, Borg a répondu après le match du premier tour de la deuxième étape de la Coupe du monde de la jeunesse dans laquelle il a gagné 6-7, 5-7 au Mexicain Emiliano González.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une similitude entre son jeu et celui qui a rendu son père célèbre dans les années 70, Borg a répondu que “je ne peux pas comparer mon jeu avec celui de mon père parce que nous sommes complètement différents et nous jouons à des moments différents, donc il n’y a pas de point de comparaison & rdquor ;.

Le jeune Borg, qui à 16 ans occupe le poste 121 du classement de la catégorie Junior de la Fédération Internationale de TennisIl est arrivé à Barranquilla après avoir été demi-finaliste lors du premier arrêt de la Coupe du monde de la jeunesse qui s’est déroulée la semaine dernière à San José, au Costa Rica.

“L’attente que j’ai pour ce tournoi de Barranquilla est de donner le meilleur de moi-même & rdquor;, a expliqué le joueur de tennis bien qu’il ait admis avoir eu “quelques difficultés au début car le premier match est toujours très difficile”.

Il a précisé que la chaleur et le soleil n’étaient pas des problèmes car il s’est adapté après avoir joué au Costa Rica mais il a indiqué qu’il avait des complications “à cause de la forte brise sur le terrain, et bien sûr, à cause de la qualité de l’adversaire”.

Admirez ‘Rafa’

Admirateur déclaré de l’Espagnol Rafael Nadal, Borg croit que l’une de ses forces est la puissance de son service, ce qui a été démontré en clôturant le jeu avec deux “as”.

En plus du Borg suédois, à Barranquilla les promesses du tennis des jeunes Natan Rodríguez et Bruno Oliveira jouent, du Brésil; Martín Breysach, de France et de l’Américain Stefan Leustian.

Chez les dames, l’Argentine se démarque Ana Geller, la portoricaine Lauren Anzalotta Kynoch, la française Lucie Nguyen Tan et la péruvienne Dana Guzmán.

Pour l’arrêt de la Coupe du Monde de la Jeunesse qui s’est tenue à Barranquilla il y a 37 ans, de grandes figures comme le Chili sont passées Marcelo Ríos, l’Autrichien Thomas Muster, le Brésilien Gustavo Kuerten et le Britannique Andy Murray.

La Coupe du Monde de la Jeunesse de Barranquilla fait partie du groupe restreint des quatre seuls événements ITF Grade I qui ont lieu en Amérique du Sud dans des pays comme le Paraguay, le Brésil et l’Équateur. Au total, 40 tournois ITF Grade I sont organisés dans le monde.

