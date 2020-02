Il n’y a pas de secret pour réussir; Je fais juste de mon mieux

La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin dit qu’elle a toujours été fougueuse depuis sa jeunesse et détestait perdre, ce qui l’a énormément aidée jusqu’à présent dans sa carrière, selon Gulf News. S’adressant aux médias à Dubaï, Kenin, qui a remporté l’Open d’Australie en janvier pour son premier titre du Grand Chelem, a déclaré: «Je l’ai (étant fougueux) depuis que j’ai commencé à jouer au tennis.

J’ai toujours eu ça. J’étais compétitif. Je détestais perdre. Je pleurais toujours quand je perdais, même à l’entraînement. Ouais, je suppose que j’étais assez compétitif quand j’étais petit. Il n’y a pas de secret pour réussir. Je joue chaque match. Je fais de mon mieux.

Il n’y a pas grand-chose à cacher. Au niveau du jeu, je ne vais rien dire parce que chaque adversaire est différent et en plus, je ne peux pas donner de tactique de ce que je fais “. Kenin dit qu’elle apprend également à faire face à la pression qui vient d’être championne du Grand Chelem.

«Oui, j’essaie de voir ce que fait chaque joueur et comment il gère la pression. Je pense qu’il faut apprendre des meilleurs. Bien sûr, ils ne vous diront pas tous leurs secrets ou tout le monde serait champion du Grand Chelem et serait capable de maintenir ce niveau.

Ouais, je vais juste voir ce qu’ils font. J’ai mon père ici, mes agents et tout. J’espère qu’ils pourront m’aider et continuer à avancer ». Kenin, qui a aidé les États-Unis à battre la Lettonie en Fed Cup après sa victoire à l’Open d’Australie, dit qu’elle continue de travailler dur même après l’Open d’Australie et, espérons-le, aura de meilleurs résultats.

«J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Ces deux semaines ont vraiment changé ma vie. J’ai tout bien géré, toute la pression. Évidemment des attentes différentes maintenant, je dirais. Maintenant, c’est juste plus de choses à faire. Tout est à peu près pareil.

Je pratique toujours, je travaille toujours dur. Je vais juste continuer à le broyer et j’espère avoir plus de ces bons résultats. Et j’espère que je pourrais d’une manière ou d’une autre me détendre et ne pas le laisser entrer dans ma tête ». Kenin rencontrera la Kazakh Elena Rybakina, une autre joueuse en forme.

Rybakina a commencé l’année en remportant le Hobart International, puis a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie et se rend également en finale à Saint-Pétersbourg où joue Kiki Bertens dimanche.