Il n’y a personne d’aussi talentueux que Nick Kyrgios

L’ancien champion de Wimbledon, Pat Cash, dit qu’il n’aime pas l’idée de l’entraînement sur le terrain, mais qu’il aiderait certains joueurs comme l’Australien Nick Kyrgios. S’adressant à World Wide of Sports, Cash a déclaré: “Il n’y a pas de joueur plus talentueux que Nick.

Comme il l’a dit, il aime clairement avoir des amis, car c’est très amusant. La plupart d’entre nous, les Australiens, ont prospéré en Coupe Davis, nous avons vraiment adoré. Nous avons grandi en pratiquant des sports d’équipe et il y a beaucoup moins de pression lorsque vous avez quelqu’un sur le côté pour vous aider.

Mais une partie du tennis consiste à comprendre les choses par vous-même. Vous êtes sur le terrain en tant que gladiateur, c’est un contre un. C’est pour moi l’une des plus grandes compétences du tennis, c’est pourquoi je suis très opposé à avoir des entraîneurs sur le côté du court.

Avoir un entraînement sur le terrain bénéficierait presque certainement à Nick, et ils parlent de faire une partie de cela, cela est de plus en plus facile dans le jeu. Certes, il n’atteindra jamais Wimbledon, mais vous le verrez plus souvent.

Je pense que cela enlève à la grande habileté du tennis, et Nick s’améliore, mais être capable de penser sur ses pieds est un élément clé du jeu. “Cash dit que Kyrgios pourrait faire du bruit au Grand Chelem s’il est capable de gérer ses problèmes d’épaule et de coude.

“Ce n’est pas facile de gagner un chelem, il n’y en a pas beaucoup. Mais quand Djokovic, Federer et Nadal seront partis, il y aura une poignée de gars qui lèveront la main pour le chelem. Ces trois ne peuvent pas durer éternellement, bien que parfois ça semble ainsi!

Mais ils finiront par disparaître. Le service de Nick est l’un des meilleurs du jeu, donc s’il peut gérer son épaule et son coude, il aura raison dans le mélange. J’adorerais le voir poser les questions lors d’un slam. Il y a beaucoup de bons joueurs, même des gars plus jeunes que Nick commencent maintenant à se manifester comme Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, alors j’espère que Nick pourra profiter de cet écart une fois que les grands auront disparu, mais avant que la prochaine génération ne passe.

Ça va être fascinant de voir qui attrape les slams. Stefanos Tsitsipas est pour moi le meilleur du peloton, il a le sens technique et tactique, tout fonctionne. Mais cela peut changer assez rapidement. “L’Australien, qui a remporté Wimbledon en 1987, dit que ne pas avoir d’entraîneur à temps plein est généralement un problème pour la plupart des joueurs de tennis, mais cela peut fonctionner pour l’Australien,” Oui, c’est une grande préoccupation .

C’est un enfant différent et il suit ses propres règles. Parfois, cela peut fonctionner, mais la plupart du temps, cela ne fonctionne pas. Nous savons ce qui fonctionne dans le tennis et ce qui ne fonctionne pas. Certaines personnes peuvent réussir en enfreignant les règles, peut-être que Nick en fait partie. ”